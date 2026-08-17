Eski Fenerbahçeli Mathieu Valbuena'dan Lyon eşleşmesi açıklaması: 'Fark yaratabilecek kilit oyuncu...'

Fenerbahçe ve Lyon'un eski oyuncusu Mathieu Valbuena, iki takım arasında UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanacak maçlarla ilgili TRT Spor'a konuştu.

"ÇOK GÜZEL BİR EŞLEŞME" "Fenerbahçe ile Lyon arasında iki güzel maç izleyeceğiz." "Fenerbahçe, güçlü bir transfer dönemi geçirdi. Bu yıl çok ciddi yatırım yaptılar. Lyon ise Avrupa mücadelelerinde, özellikle de Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya alışın çok iyi bir takım. Çok güzel bir eşleşme olacak."

"FENERBAHÇE'NİN ŞANSI VAR" "Fenerbahçe, deneyimli oyunculara sahip ve turu geçmek için kesinlikle şansı olduğunu düşünüyorum. Bu sezon yaptıkları transferler çok önemli. Takımın iddialı bir transfer politikası var. Bu da Fenerbahçe'nin hedeflerini açıkça gösteriyor." "Takımın yeniden Şampiyonlar Ligi'ne dönmek ve ligde şampiyon olmak istediğini gösteriyor. Bence transferler hem çok iddialı hem de akıllıca. Savunma anlamında da önemli hamleler yaptılar çünkü Fenerbahçe, çok fazla gol yiyebiliyordu. "

"FARK YARATABİLECEK KİLİT OYUNCU..." "Greenwood ve Lukaku'nun gelişi, çok büyük katkı sağlayacaktır. Bunun yanında Asensio, Guendouzi ve Kante'yi de unutmamak gerekiyor. Dengeli bir takım görüyorum." "Bu iki maçta fark yaratabilecek kilit oyuncunun Greenwood olduğunu düşünüyorum. Çünkü kendisi eski bir Marsilya oyuncusu ve Lyon'a karşı özellikle kendisini göstermek isteyecektir. Ayrıca teknik açıdan çok kaliteli bir oyuncu. Açık alanlarda Lyon'a çok ciddi zarar verebilir."