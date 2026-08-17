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Eski Fenerbahçeli Mathieu Valbuena'dan Lyon eşleşmesi açıklaması: 'Fark yaratabilecek kilit oyuncu...'
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Eski Fenerbahçeli Mathieu Valbuena'dan Lyon eşleşmesi açıklaması: 'Fark yaratabilecek kilit oyuncu...'

17.08.2026 17:51:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Eski Fenerbahçeli Mathieu Valbuena'dan Lyon eşleşmesi açıklaması: 'Fark yaratabilecek kilit oyuncu...'

Fenerbahçe ve Olympique Lyon forması giyen 41 yaşındaki Fransız futbolcu Mathieu Valbuena, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eşleşmesi hakkında görüşlerini aktardı.

Eski Fenerbahçeli Mathieu Valbuena'dan Lyon eşleşmesi açıklaması: 'Fark yaratabilecek kilit oyuncu...'

Fenerbahçe ve Lyon'un eski oyuncusu Mathieu Valbuena, iki takım arasında UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanacak maçlarla ilgili TRT Spor'a konuştu.

Eski Fenerbahçeli Mathieu Valbuena'dan Lyon eşleşmesi açıklaması: 'Fark yaratabilecek kilit oyuncu...'

"ÇOK GÜZEL BİR EŞLEŞME"

"Fenerbahçe ile Lyon arasında iki güzel maç izleyeceğiz."

"Fenerbahçe, güçlü bir transfer dönemi geçirdi. Bu yıl çok ciddi yatırım yaptılar. Lyon ise Avrupa mücadelelerinde, özellikle de Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya alışın çok iyi bir takım. Çok güzel bir eşleşme olacak."

Eski Fenerbahçeli Mathieu Valbuena'dan Lyon eşleşmesi açıklaması: 'Fark yaratabilecek kilit oyuncu...'

"FENERBAHÇE'NİN ŞANSI VAR"

"Fenerbahçe, deneyimli oyunculara sahip ve turu geçmek için kesinlikle şansı olduğunu düşünüyorum. Bu sezon yaptıkları transferler çok önemli. Takımın iddialı bir transfer politikası var. Bu da Fenerbahçe'nin hedeflerini açıkça gösteriyor."

"Takımın yeniden Şampiyonlar Ligi'ne dönmek ve ligde şampiyon olmak istediğini gösteriyor. Bence transferler hem çok iddialı hem de akıllıca. Savunma anlamında da önemli hamleler yaptılar çünkü Fenerbahçe, çok fazla gol yiyebiliyordu. "

Eski Fenerbahçeli Mathieu Valbuena'dan Lyon eşleşmesi açıklaması: 'Fark yaratabilecek kilit oyuncu...'

"FARK YARATABİLECEK KİLİT OYUNCU..."

"Greenwood ve Lukaku'nun gelişi, çok büyük katkı sağlayacaktır. Bunun yanında Asensio, Guendouzi ve Kante'yi de unutmamak gerekiyor. Dengeli bir takım görüyorum."

"Bu iki maçta fark yaratabilecek kilit oyuncunun Greenwood olduğunu düşünüyorum. Çünkü kendisi eski bir Marsilya oyuncusu ve Lyon'a karşı özellikle kendisini göstermek isteyecektir. Ayrıca teknik açıdan çok kaliteli bir oyuncu. Açık alanlarda Lyon'a çok ciddi zarar verebilir."

Eski Fenerbahçeli Mathieu Valbuena'dan Lyon eşleşmesi açıklaması: 'Fark yaratabilecek kilit oyuncu...'

LYON DEĞERLENDİRMESİ

"Lyon ise büyük bir kulüp. Onların avantajlarından biri, ikinci maçı kendi sahalarında oynayacak olmaları. Bence bu önemli bir faktör. Son yıllarda çok sayıda deneyimli oyuncusunu kaybettiği doğru ancak çok yetenekli genç oyuncuları da var. Bunlara Tolisso gibi deneyimli isimler de eşlik ediyor. Tolisso takım kaptanı ve orta sahadaki düzenleyicisi. Çok kaliteli bir oyuncu. Takımın temposunu belirliyor, asist yapabilen ve gol atabilen bir oyuncu aynı zamanda."

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