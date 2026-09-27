Eski futbolcusu Nesyri’nin taksidi ödenmeyince FIFA ceza kesti: Fenerbahçe'ye yasak

Fenerbahçe camiası cumartesi sabahına flaş bir haberle uyandı. FIFA, SarıLacivertli kulübe “ödenmeyen bir borç” nedeniyle 3 dönem transfer yasağı verdi. Bu sıcak haberin ardından taraftarlar endişe yaşarken konunun detayları ortaya çıktı. Fenerbahçe, FIFA tarafından verilen üç dönemlik transfer yasağının, Youssef En Nesyri’nin 30 Nisan 2026 tarihli bonservis taksidinin Sevilla kulübüne ödenmemesi nedeniyle uygulandığını açıkladı.

Fenerbahçe aleyhine alınan kararın ardından, ödeme yapılması için Sarı-Lacivertli kulübe 45 günlük süre verilmişti. Ancak bu süre zarfında ödeme yapılmadığı için transfer yasağı şeklindeki tedbir uygulandı.

Sarı-Lacivertli kulüp, transfer yasağının kaldırılması için Nesyri’nin bonservis bedeline ilişkin Sevilla’ya yaklaşık 3 milyon Avro ödeme yapacak. Fenerbahçe yönetimi “Kulübümüz FIFA kararı ile hükmedilen ödemeyi ilk mesai günü gerçekleştirecek ve FIFA nezdindeki bürokratik işlemlerin tamamlanmasının ardından transfer yasağı kaldırılacaktır” açıklamasında bulundu.

KRİTİK GENEL KURUL

Fenerbahçe Kulübü’nün olağan genel kurul toplantısı bugün Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda saat 10.30’da yapılacak. Toplantıda; 1 Mart 2026 ile 31 Mayıs 2026 döneminin idari ve mali yönden ibrası üyelere sorulacak; 1 Haziran 2026-31 Mayıs 2027 dönemini kapsayan bütçe genel kurul tarafından oylanacak.