Eski Galatasaraylı Fernando Meira: Türkiye'yi elemek zor olacak

21 Mart 2022 Pazartesi, 21:05

Eski Galatasaraylı futbolcu Fernando Meira, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası Elemeleri play-off turunda Portekiz ile karşılaşacağı maçı Trt Spor'a yorumladı.



Karşılaşmada ülkesi Portekiz'i destekleyeceğini söyleyen Meira, "Portekiz milli takımında iyi bir hocamız var. Oyunumuza ve maçlarda aldığımız skorlara önemli katkıları var. Türkiye'ye karşı çok zorlu bir maç oynayacağız. Keşke Portekiz ve Türkiye Dünya Kupası'na birlikte katılabilselerdi. Ancak yalnızca biri ilerleyebilecek. Tabi muhtemel olarak İtalya'ya karşı oynanacak bir de final maçı var. Türkiye milli takımına büyük bir sevgi besliyorum ve keyifli bir maç olmasını diliyorum. Elbette Portekiz benim ülkem, bu yüzden Portekiz'i destekliyorum" dedi.

"BİZİM İÇİN PROBLEM"

Meira, Portekiz'in Türkiye karşısında zorlanacağını ifade ederek "Portekiz'in birkaç önemli oyuncusu var. Milli takımımız için en önemli isim tabii ki Cristiano Ronaldo. Türkiye de iyi oyunculara sahip. Ayrıca iyi bir takım ruhu var. Türkiye'yi elemek Portekiz için kolay olmayacak" diye konuştu.

Portekiz'in savunmada yaşadığı sorunlara değinen Meira, "Teknik direktörümüz için ilk amaç gol yememek değil, daha etkili ataklar yapmak. Takımımız birlikte oynarken çok sağlam duruyor. Avrupa Şampiyonası'nda çok defansif ve agresif bir oyun oynamıştık. Stoper mevkisinde çok sayıda oyuncumuz olmaması bizim için bir problem" ifadelerini kullandı.

İtalya Ligi'ndeki Inter takımında görev yapan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu hakkında konuşan Meira, "Hakan Çalhanoğlu fantastik bir oyuncu. Harika bir tekniği var. Türkiye'nin en önemli oyuncularından biri. Çok iyi şutları, çalımları ve korner atışları var. Türkiye milli takımı bir arada olduğunda çok güçlü olabiliyor" dedi.

"GALATASARAY HALA KALBİMDE"

Meira, Türkiye'de desteklediği takımı açıklayarak "Maçtan keyif almak istiyorum. Maalesef futbolda bir takım kazanabiliyor. Türk taraftarlara çok büyük saygı duyuyorum. Türkiye'yi birçok kez ziyaret ettim. Ailem de Türkiye'de bulunmaktan keyif alıyor. Türk Milli Takımı'nı ve Galatasaray'ı desteklemeye devam edeceğim. Fikirlerimi ve görüşlerimi almak isterseniz her zaman yardımcı olmak isterim" diye konuştu.

Galatasaray'ı hala unutamadığını dile getiren Meira, "Arda Turan ile hala görüşüp konuşuyorum. Ayrıca Galatasaray taraftarlarıyla sohbet ediyoruz. Galatasaray'da oynamak çok güzeldi. Fantastik bir kulüp ve İstanbul da harika bir şehir. Dünyanın en iyi taraftarı Galatasaray'da. Umarım ligi hak ettiği yerde bitirebilir. Galatasaray hala kalbimde" ifadelerini kullandı.