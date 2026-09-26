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Eski Galatasaraylı futbolcu kariyerini sonlandırdı: 'Hayalini kurduğum türden bir son olmadı'

Eski Galatasaraylı futbolcu kariyerini sonlandırdı: 'Hayalini kurduğum türden bir son olmadı'

26.09.2026 13:20:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Eski Galatasaraylı futbolcu kariyerini sonlandırdı: 'Hayalini kurduğum türden bir son olmadı'

Galatasaray'ın eski futbolcularından Fredrik Midtsjö, yaklaşık iki yıldır sahalardan uzak kalmasının ardından profesyonel futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.

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Galatasaray'ın eski futbolcularından Fredrik Midtsjö, profesyonel futbol kariyerini noktaladığını duyurdu.

33 yaşındaki Norveçli futbolcu, emeklilik kararının ardından yaptığı açıklamada sakatlığının etkilerine dikkat çekti.

Son olarak Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da forma giyen Midtsjö, yaklaşık iki yıldır sahalardan uzak kaldıktan sonra futbolu bırakma kararı aldığını sosyal medya hesabından açıkladı.

"KARİYERİMİ NOKTALAMA VAKTİNİN GELDİĞİNE KARAR VERDİM"

Fredrik Midtsjö, emeklilik kararını şu sözlerle duyurdu:

"Yaklaşık iki yıldır sahalardan uzak kaldıktan sonra, profesyonel futbolculuk kariyerimi noktalama vaktinin geldiğine karar verdim."

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"VÜCUDUM BEKLEDİĞİM TEPKİYİ VERMEDİ"

Sakatlığı sonrasında yeniden sahalara dönmek için çaba gösterdiğini belirten Norveçli futbolcu, şöyle devam etti:

"Sakatlığımın ardından yeniden tam olarak iyileşebilmek için çok çabaladım; ancak ne yazık ki vücudum beklediğim tepkiyi vermedi."

"KARİYERİMLE GURUR DUYUYORUM"

Futbolu hayal ettiği şekilde bırakamadığını ifade eden Midtsjö, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

"Kesinlikle hayalini kurduğum türden bir son olmadı; yine de geriye dönüp baktığımda kariyerimle gurur duyuyor ve her şey için minnettar hissediyorum. Uzun yıllar boyunca futbol oynama ve sevdiğim işi yapma ayrıcalığına sahip oldum. Takım arkadaşlarıma, antrenörlerime, taraftarlara, dostlarıma ve özellikle de iyi günde kötü günde hep yanımda olan aileme teşekkür ederim."

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TÜRKİYE'DE GALATASARAY İLE BAŞLADI

Türkiye kariyerine Galatasaray'da başlayan Fredrik Midtsjö, sarı-kırmızılı forma altında 28 maçta görev yaptı.

Norveçli futbolcu daha sonra Pendikspor'a transfer oldu ve burada 27 karşılaşmada forma giydi. Midtsjö, son olarak Eyüpspor'da 9 maçta sahaya çıktı.

33 yaşındaki futbolcu, yaklaşık iki yıllık sakatlık sürecinin ardından profesyonel futbol kariyerine nokta koydu.  

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