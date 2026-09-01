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Eski Galatasaraylı golcü Mostafa Mohamed Süper Lig'e geri döndü!

Eski Galatasaraylı golcü Mostafa Mohamed Süper Lig'e geri döndü!

1.09.2026 19:13:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Eski Galatasaraylı golcü Mostafa Mohamed Süper Lig'e geri döndü!

Süper Lig ekibi Konyaspor, 28 yaşındaki Mısırlı santrfor Mostafa Mohamed'i renklerine bağladı.
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Konyaspor, yeni sezon öncesi forvet hattına önemli bir takviye yaptı. Yeşil-beyazlılar, Galatasaray'ın eski golcüsü Mısırlı futbolcu Mostafa Mohamed'i kadrosuna kattığını açıkladı.

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SÖZLEŞMENİN AYRINTILARI

Konyaspor'dan yapılan açıklamada, Mostafa Mohamed ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Stadyumda bulunan Konyaspor Müzesi'nde gerçekleştirilen imza törenine Futbol Şube Sorumlusu Ali Camgöz de katıldı.

Kariyerine Mısır'ın El Dakhlia takımında başlayan 28 yaşındaki futbolcu; Zamalek, Tanta SC, Talaea El Gaish, Galatasaray ve Nantes formalarını giydi.

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GALATASARAY'DA FORMA GİYDİ

Mostafa Mohamed, 2021 yılında Galatasaray'a transfer olarak Türkiye kariyerine başlamıştı. Sarı-kırmızılı formayla gösterdiği performansın ardından Fransız ekibi Nantes'a transfer olan Mısırlı golcü, kariyerine yeniden Türkiye'de devam edecek.

Konyaspor, Mostafa Mohamed'e resmi açıklamasında "Hoş geldin" derken, oyuncunun yeşil-beyazlı forma altında başarılı olması temennisinde bulundu.

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