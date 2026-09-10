Eski Galatasaraylı Hakim Ziyech yeni kulübüne imzayı attı!

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Hakim Ziyech'in yeni takımı belli oldu.

Son olarak Fas ekibi Wydad AC'de forma giyen 33 yaşındaki futbolcu, Brezilya Serie A ekiplerinden Botafogo'ya transfer oldu.

2028'E KADAR SÖZLEŞME

Faslı hücum oyuncusu, yeni kulübüyle 2028 yılının sonuna kadar geçerli sözleşme imzaladı.

Wydad AC'den ayrılmasının ardından bonservisi elinde bulunan Ziyech, böylece kariyerinde ilk kez Güney Amerika'da forma giyecek. Galatasaray'ın eski oyuncusu, bundan böyle Brezilya Serie A'da mücadele edecek.

BOTAFOGO'DAN ZIYECH DUYURUSU

Brezilya Serie A ekibi Botafogo, Faslı futbolcunun transferini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Do Marrocos para o BOTAFOGO 🇲🇦⭐️



O brilho da Estrela Solitária atravessou continentes e conduziu Ziyech ao Glorioso! Mares e deserto testemunham a força de D’Alva e a união de duas histórias em uma estrela! ⚽️🫱🏾‍🫲🏽 ##ZiyechÉBotafogo pic.twitter.com/kdSrmb98MP — Botafogo F.R. (@Botafogo) September 10, 2026

16 MAÇTA 11 GOLE KATKI

Hakim Ziyech, 2025 yılının ekim ayında Al Duhail'den ayrılarak bedelsiz şekilde Wydad AC'ye transfer olmuştu.

Fas temsilcisinde 16 karşılaşmada görev yapan sol ayaklı futbolcu, 9 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Ziyech, 6 Eylül 2026'dan bu yana kulüpsüz durumda bulunuyordu.

HAKIM ZIYECH'İN KARİYERİ

Profesyonel kariyerine Heerenveen'de başlayan Hakim Ziyech, daha sonra Twente ve Ajax formaları giydi.

Ajax'ta lig ve kupa şampiyonlukları yaşayan Faslı futbolcu, 2020 yılında Chelsea'ye transfer oldu. İngiliz ekibiyle UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandı.

Ziyech, 2023-2025 yılları arasında Galatasaray forması da giydi. Sarı-kırmızılı ekipte 34 maça çıkan 33 yaşındaki futbolcu, 8 gol kaydetti.