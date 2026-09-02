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Eski Galatasaraylı Nordin Amrabat'ın yeni takımı belli oldu!

Eski Galatasaraylı Nordin Amrabat'ın yeni takımı belli oldu!

2.09.2026 17:44:00
Güncellenme:
AA
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Eski Galatasaraylı Nordin Amrabat'ın yeni takımı belli oldu!

Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Utrecht, 39 yaşındaki Faslı oyuncu Nordin Amrabat'ı renklerine bağladı.
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Hollanda ekibi Utrecht, Faslı sağ kanat oyuncusu Nordin Amrabat'ı transfer etti.

Kulübün açıklamasında, "Utrecht, Nordin Amrabat'ı kadrosuna kattı. 39 yaşındaki Faslı milli futbolcu, iki haftadır teknik direktör Anthony Correia'nın takımıyla antrenman yapıyor ve artık resmi maçlarda oynayabilecek durumda" ifadelerine yer verildi.

GALATASARAY'DA FORMA GİYMİŞTİ

Fas Milli Takımı formasını 64 maçta giyen Amrabat, Türkiye, Yunanistan ve Suudi Arabistan'da lig şampiyonlukları yaşadı.

Amrabat, daha önce Galatasaray, PSV, Malaga, Watford, AEK ve Al-Nassr kulüplerinde forma giydi.

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