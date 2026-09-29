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Eski hakem Deniz Ateş Bitnel duyurdu: 'Tanık olarak emniyete çağrıldım'

Eski hakem Deniz Ateş Bitnel duyurdu: 'Tanık olarak emniyete çağrıldım'

29.09.2026 13:04:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Eski hakem Deniz Ateş Bitnel duyurdu: 'Tanık olarak emniyete çağrıldım'

"Hakemler dosyası" soruşturması sonrası eski hakem Deniz Ateş Bitnel, "Tanık ifademe başvurulmak üzere Vatan Emniyete davet edildim" paylaşımı yaptı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturması sonrası eski hakem Deniz Ateş Bitnel paylaşım yaptı.

Deniz Ateş Bitnel, paylaşımında, "Tanık ifademe başvurulmak üzere Vatan Emniyete davet edildim" dedi.

Bitnel, "Futbolu kirletenlerden kurtulmak için, mobbing'e uğrayan genç hakem kardeşlerimin sesi olacağımdan kimsenin şüphesi olmasın…!" ifadelerini kullandı.

HAKEM TUNA DA PAYLAŞIM YAPTI

Sınav kağıdının aleyhine değiştirildiği Bilirkişi raporuyla sabit olan ve klasmanı düşürülen hakem Ali Tuna da bir paylaşım yaptı.

Hakem Ali Tuna, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 7 kişinin gözaltına alındığı 'Hakem Dosyası' operasyonu sonrası "Haklıysan korkma HAK senin korur...!" paylaşımını yaptı.

İlgili Konular: #Emniyet #hakem

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