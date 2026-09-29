Eski hakem Deniz Ateş Bitnel duyurdu: 'Tanık olarak emniyete çağrıldım'

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturması sonrası eski hakem Deniz Ateş Bitnel paylaşım yaptı.

Deniz Ateş Bitnel, paylaşımında, "Tanık ifademe başvurulmak üzere Vatan Emniyete davet edildim" dedi.

Bitnel, "Futbolu kirletenlerden kurtulmak için, mobbing'e uğrayan genç hakem kardeşlerimin sesi olacağımdan kimsenin şüphesi olmasın…!" ifadelerini kullandı.

Tanık ifademe başvurulmak üzere Vatan Emniyete davet edildim …



Futbolu kirletenlerden kurtulmak için , mobbing ‘e uğrayan genç hakem kardeşlerimin sesi olacağımdan kimsenin şüphesi olmasın…! — Deniz Ateş BİTNEL (@dabitnel) September 29, 2026

HAKEM TUNA DA PAYLAŞIM YAPTI

Sınav kağıdının aleyhine değiştirildiği Bilirkişi raporuyla sabit olan ve klasmanı düşürülen hakem Ali Tuna da bir paylaşım yaptı.

Hakem Ali Tuna, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 7 kişinin gözaltına alındığı 'Hakem Dosyası' operasyonu sonrası "Haklıysan korkma HAK senin korur...!" paylaşımını yaptı.