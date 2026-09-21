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Eski hakemler Amedspor - Beşiktaş maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi: 'Kırmızı kart ve penaltı kararı daha doğru olurdu'
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Eski hakemler Amedspor - Beşiktaş maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi: 'Kırmızı kart ve penaltı kararı daha doğru olurdu'

21.09.2026 10:14:00
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Cumhuriyet Spor
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Eski hakemler Amedspor - Beşiktaş maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi: 'Kırmızı kart ve penaltı kararı daha doğru olurdu'

Beşiktaş'ın Amedspor'a 3-2 kaybetmesinin ardından Trio ekibi, maçın tartışmalı kararlarını değerlendirdi.

Eski hakemler Amedspor - Beşiktaş maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi: 'Kırmızı kart ve penaltı kararı daha doğru olurdu'

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti. beIN Trio, maçın tartışmalı kararlarını değerlendirdi.

Eski hakemler Amedspor - Beşiktaş maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi: 'Kırmızı kart ve penaltı kararı daha doğru olurdu'

Vlahovic'in yerde kaldığı pozisyonda hakemin hücum faul kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: "Topa gitmeye çalışan Vlahovic, engellemeye çalışan Bates. Burad hücum faul yok, eminim. Tutma çekme şarj hiçbir şey yok. Vlahovic önceliği alıp faulsüz geçtikten sonra Bates'in hedefi engellemek. Vlahovic'in denge ayağına bakın. Üstüne düştü Bates, devirdi ve ezdi. Bu pozisyon net penaltı ve artı kırmızı kart gerekir. Bates en başından en sonuna tüm amacı rakibini kısıtlamak."

Aleks Taşçıoğlu: "Vlahovic'in herhangi bir faulü yok. Bates'in koluyla ve ayağıyla darbesi var. Penaltı artı kırmızı kart gerekirdi."

Seçim Demirel: "Bates etkili bir şekilde rakibini durdurdu, hiçbir şekilde topla oynama niyeti yok. Kırmızı kart ve penaltı kararı daha doğru olurdu."

Eski hakemler Amedspor - Beşiktaş maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi: 'Kırmızı kart ve penaltı kararı daha doğru olurdu'

Beşiktaş lehine verilen penaltı kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: "VAR müdahalesi ve penaltı kararı doğru."

Aleks Taşçıoğlu: “VAR müdahalesi ve penaltı kararı doğru.”

Seçim Demirel: "VAR müdahalesi ve penaltı kararı doğru."

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