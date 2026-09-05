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Eski hakemler Başakşehir - Galatasaray maçını değerlendirdi: Penaltı ve kırmızı kart kararları doğru mu?
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Eski hakemler Başakşehir - Galatasaray maçını değerlendirdi: Penaltı ve kırmızı kart kararları doğru mu?

5.09.2026 10:02:00
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Cumhuriyet Spor
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Eski hakemler Başakşehir - Galatasaray maçını değerlendirdi: Penaltı ve kırmızı kart kararları doğru mu?

Eski hakemler, Başakşehir - Galatasaray maçının tartışmalı kararlarını değerlendirdi.

Eski hakemler Başakşehir - Galatasaray maçını değerlendirdi: Penaltı ve kırmızı kart kararları doğru mu?

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, İstanbul Başakşehir'i deplasmanda 3-2 mağlup etti. Eski hakemler, maçın tartışmalı kararlarını değerlendirdi.

Eski hakemler Başakşehir - Galatasaray maçını değerlendirdi: Penaltı ve kırmızı kart kararları doğru mu?

Başakşehir lehine verilen penaltı kararı doğru mu?

Deniz Çoban: "Savunma oyuncusunun elleri kolları illegal şekilde hareket etmiyor. Futbol oyun kurallarının istediği şekilde hareket ediyor. Kolu çok fazla açılmamış, geriye doğru savurma hareketi yok. Kolla yüz kaçınılmaz şekilde buluşuyor, kontrolsüz hamle yok. Penaltı kararı verilmemesini çok daha doğru bulurdum."

Seçim Demirel: "Hakem kontrolsüz hareket olarak değerlendirdi. Hakemin kararına saygı duyuyorum, desteklenebilir bir penaltı ama ben penaltı vermemesini daha doğru bulurdum."

Bülent Yıldırım: “Devam ettirilmesini daha doğru bulurdum.”

Eski hakemler Başakşehir - Galatasaray maçını değerlendirdi: Penaltı ve kırmızı kart kararları doğru mu?

Umut Bozok'un gördüğü kırmızı kart doğru mu?

Seçim Demirel: "Kırmızı kart kararı doğru."

Deniz Çoban: "Kırmızı kart kararı doğru."

Bülent Yıldırım: “Kırmızı kart kararı doğru.”

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