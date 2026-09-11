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Eski hakemler Beşiktaş - Erzurumspor FK maçını yorumladı: İptal edilen golde karar doğru mu?
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Eski hakemler Beşiktaş - Erzurumspor FK maçını yorumladı: İptal edilen golde karar doğru mu?

11.09.2026 22:45:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Eski hakemler Beşiktaş - Erzurumspor FK maçını yorumladı: İptal edilen golde karar doğru mu?

Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Erzurumspor FK'yi 3-0 mağlup etti. Eski hakemler karşılaşmanın tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.

Eski hakemler Beşiktaş - Erzurumspor FK maçını yorumladı: İptal edilen golde karar doğru mu?

Eski hakemler, Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş'ın sahasında Erzurumspor FK'yi 3-0 mağlup ettiği maçın tartışmalı pozisyonlarını yorumladı.

Eski hakemler Beşiktaş - Erzurumspor FK maçını yorumladı: İptal edilen golde karar doğru mu?

45+1'de Oh ile Mustafa Yumlu arasındaki pozisyon ve Beşiktaş'ın penaltı beklentisi

Bülent Yıldırım: "Korner atışından itibaren iki oyuncu birbirlerini elle yokluyorlar. Özellikle kale arkasından göreceğiz bunu. Bence ikili mücadele, devam kararı doğru. VAR kontrolünden sonra hakem zaten ilk yarıyı bitirdi."

Aleks Taşçıoğlu: "Bir mücadele var. Hakemin takdir alanı. Devam ettirdi burada. Bülent Yıldırım'ın dediği gibi, hakemin devam kararını destekliyorum."

Seçim Demirel: "Her iki oyuncunun da birbirini tuttuğunu görüyorum. İkili mücadele olduğunu ve devam kararın doğru olduğunu düşünüyorum. VAR'ın karışabileceği netlikte bir pozisyon değil, hakemin doğru yaptığını düşünüyorum."

Eski hakemler Beşiktaş - Erzurumspor FK maçını yorumladı: İptal edilen golde karar doğru mu?

55. dakikada Cerny ile Mujakic arasındaki pozisyon ve Beşiktaş'ın iptal edilen golü

Aleks Taşçıoğlu: "Cerny ve Mujakic... Bir mücadele var. Mujakic'in arkadan itilme gibi hissiyatı var ama kale arkası açısında, burada Mujakic'in önce Cerny'ye doğru kolunu uzatması var, Cerny de kolunu uzatıyor. Bu açı (Kale Arkası) benim için çok net. Burada herhangi bir itmesini görmüyorum. Devam ettirdi zaten, gol kararı vermesi benim için daha doğru olurdu."

Bülent Yıldırım: "Kale arkasından bakınca arkadan dirsekle itmesi, nizami olmayan bir şey söz konusu değil. Hakem arkadaşımız yanılmış. Bence şahsi görüşüm, bu pozisyon temiz ve gol verilmesi daha doğru olurdu."

Seçim Demirel: "Burada hiçbir şekilde bir itme söz konusu değil. Her iki oyuncu da topla oynamak istiyor ve ikili mücadele. Ben de gol kararını daha doğru bulurdum."

İlgili Konular: #beşiktaş #hakem #Erzurumspor FK

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