Eski hakemler değerlendirdi: Fenerbahçe'nin pozisyonu penaltı mıydı?

Trendyol Süper Lig'in 1. hafta maçında Fenerbahçe , deplasmanda Gençlerbirliği 'ne 2-1 mağlup oldu.

MERT MÜLDÜR POZİSYONU PENALTI MI?

Karşılaşmanın 48. dakikasında Mert Müldür'e yapılan müdahale sonrası penaltı kararı çıkmaması tartışma yarattı.

Bülent Yıldırım, pozisyonla ilgili, "Savunmacının Mert Müldür'e savurduğu bir ayak var, tekvando gibi. Tartışmasız, net penaltı. Kaçırılmış bir penaltı" ifadelerini kullandı.

Deniz Çoban ise, "Çok alakasız bir müdahale. Kontrolsüz bir davranış. Futbolda böyle bir hamle yok. Tartışmasız penaltı" dedi.

"KONTROLSÜZ HAREKET, PENALTI"

Seçim Demirel de pozisyonun penaltı olduğunu belirterek, "Kontrolsüz hareket, penaltı. Dize savrulan bir ayak var" diye konuştu.

Fırat Aydınus ise, "Mert'in kafa vuruşunda Gençlerbirliği defans oyuncusunun kontrolsüz olarak yaptığı müdahale penaltı olmalıydı" değerlendirmesinde bulundu.