Eski hakemler Fenerbahçe - Beşiktaş maçını yorumladı: 'Derbide 1 gol, 1 penaltı ve 2 kırmızı kart atlandı'

Beşiktaş'ın iptal edilen golünde hakemin faul kararı doğru mu?

Seçim Demirel: "Faul pozisyonundan önce ceza sahasında, ikili mücadelede çalınan bir düdük VAR'ın uygulandığı bir müsabakada protokole uygunluğunu tartışmak lazım. VAR protokolü, pozisyonun sonuçlanmasını ve ardından kararın verilmesini bekliyor. Elit ve FIFA kokartlı hakemimizden pozisyonun sonuçlanmasını ve sonrasında karar vermesini beklerdik ama öyle olmadı. Erken düdük çalarak çok ciddi bir hata yaptı. Faul kısmı ise tamamen hakem takdirinde. Erken çalarak hata yaptı."

Deniz Çoban: "Formandan tutmak, tek başına faul için yeterli olmaz. Müdahalenin rakibin hareketini kısıtlaması gerekir. Bana göre bu pozisyonda faul gerçekleşmiyor. Anlık bir formadan tutup bırakma var. Bu müdahale rakibin hareket kabiliyetini etkilemiş gibi görünmüyor. Benim açımdan faul yok. Hakem düdüğü çok erken çaldı, en fazla eleştireceğim konu bu."

Bülent Yıldırım: "Futbol içinde burada bir faul beklentisi yok, etkili ve kuvvetli çekme yok. Hem düdük zamanlamasının çok erken olduğunu düşünüyorum hem de faule katılmıyorum. Bence gol, en doğru karar olurdu."