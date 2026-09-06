Eski hakemler Fenerbahçe - Beşiktaş maçını yorumladı: 'Derbide 1 gol, 1 penaltı ve 2 kırmızı kart atlandı'

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan derbide Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 yendi.
beIN Trio ekibi, dev derbinin tartışmalı kararlarını yorumladı.
Beşiktaş'ın iptal edilen golünde hakemin faul kararı doğru mu?
Seçim Demirel: "Faul pozisyonundan önce ceza sahasında, ikili mücadelede çalınan bir düdük VAR'ın uygulandığı bir müsabakada protokole uygunluğunu tartışmak lazım. VAR protokolü, pozisyonun sonuçlanmasını ve ardından kararın verilmesini bekliyor. Elit ve FIFA kokartlı hakemimizden pozisyonun sonuçlanmasını ve sonrasında karar vermesini beklerdik ama öyle olmadı. Erken düdük çalarak çok ciddi bir hata yaptı. Faul kısmı ise tamamen hakem takdirinde. Erken çalarak hata yaptı."
Deniz Çoban: "Formandan tutmak, tek başına faul için yeterli olmaz. Müdahalenin rakibin hareketini kısıtlaması gerekir. Bana göre bu pozisyonda faul gerçekleşmiyor. Anlık bir formadan tutup bırakma var. Bu müdahale rakibin hareket kabiliyetini etkilemiş gibi görünmüyor. Benim açımdan faul yok. Hakem düdüğü çok erken çaldı, en fazla eleştireceğim konu bu."
Bülent Yıldırım: "Futbol içinde burada bir faul beklentisi yok, etkili ve kuvvetli çekme yok. Hem düdük zamanlamasının çok erken olduğunu düşünüyorum hem de faule katılmıyorum. Bence gol, en doğru karar olurdu."
Vlahovic ve Skriniar arasında yaşanan gerginlikte sarı kart yeterli mi?
Deniz Çoban: "Pozisyon hakemin kucağına gelmiş. Bir gerginlik var, disiplin uygulamanız gerekiyor. Tam da eşit disiplin cezasını uygulayacak fırsat var elinizde. Fenerbahçeli oyuncunun eli rakibinin boğazına gidiyor, sonradan da agresifliğini sürdürüyor. Kırmızı karta kadar gider. Beşiktaşlı oyuncu ise ilk olayı başlatan o, rakibinin üzerine giden o, sarı kartı cepte. Yerinde durmuyor, sürekli bir şeyler söylüyor. Bunun devamında hiç hoş olmayacak bir hareket de yapıyor. Karşılıklı kırmızı kartla iş çözülebilirdi. VAR'ın Vlahovic'in hareketini tespit etmesi gerekirdi."
Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonda hakemin devam kararı doğru mu?
Seçim Demirel: "İhlali çizgi üzerinde görüyorum. Salih'in Kerem'in dizine bir müdahalesi olduğunu görüyorum. Bir temas gerçekleşiyor, rakibin adım frekansı bozuluyor. Bir sonraki hareketini engellediğini düşündüğüm için penaltı kararını daha doğru buluyorum."
Deniz Çoban: "Beşiktaşlı oyuncunun topla hiç oynama şansı yok. Dize ve ayağa temas var. Penaltı kararı verilse çok daha doğru bulurdum. Pozisyon çizgi üzerinde."
Bülent Yıldırım: "Ayakta bir çelme, engelleme ve etki görmüyorum. Kerem, normal adımlamada devam edebilirdi. Bana çok inandırıcı gelmedi. Etki varsa bile pozisyon dışarıda. Ben devam kararını doğru buluyorum."