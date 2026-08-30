Eski hakemler, Galatasaray - Göztepe maçını değerlendirdi: 'VAR kararının yanlış olduğunu düşünüyorum'

Trendyol Süper Lig'in üçüncü haftasında Galatasaray, konuk ettiği Göztepe'yi 3-2 yendi. beIN Trio ekibi, maçın kararlarını değerlendirdi.
Galatasaray'ın lehine verilen penaltı kararı doğru mu?
Bülent Yıldırım: "Penaltı kararı doğru ama kararın sahada verilmesi gerekirdi. VAR müdahalesiyle penaltı verilmesinin yanlış olduğunu düşünüyorum."
Seçim Demirel: "Sahada değerlendirilseydi karar doğru diyebilirdik. VAR hakeminin müdahalesini doğru bulmuyorum."
Deniz Çoban: "Bu pozisyonda yorumu hakemin yapması lazımdı. VAR kararının yanlış olduğunu düşünüyorum."
Göztepe'nin penaltı beklediği pozisyonda hakemin devam kararı doğru mu?
Seçim Demirel: "Çok minimal bir temas var. İhlal gerektirecek bir durum yok, kol doğal pozisyonunda. Devam kararı doğru."
Bülent Yıldırım: "Bir bloklama söz konusu değil. Penaltı yok."
Deniz Çoban: "El doğal konumda, devam kararı doğru."