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Eski hakemler, Galatasaray - Göztepe maçını değerlendirdi: 'VAR kararının yanlış olduğunu düşünüyorum'
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Eski hakemler, Galatasaray - Göztepe maçını değerlendirdi: 'VAR kararının yanlış olduğunu düşünüyorum'

30.08.2026 00:48:00
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Cumhuriyet Spor
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Eski hakemler, Galatasaray - Göztepe maçını değerlendirdi: 'VAR kararının yanlış olduğunu düşünüyorum'

Trio ekibi, Galatasaray'ın Göztepe'yi 2-1 yendiği maçtaki pozisyonları değerlendirdi.

Eski hakemler, Galatasaray - Göztepe maçını değerlendirdi: 'VAR kararının yanlış olduğunu düşünüyorum'

Trendyol Süper Lig'in üçüncü haftasında Galatasaray, konuk ettiği Göztepe'yi 3-2 yendi. beIN Trio ekibi, maçın kararlarını değerlendirdi.

Eski hakemler, Galatasaray - Göztepe maçını değerlendirdi: 'VAR kararının yanlış olduğunu düşünüyorum'

Galatasaray'ın lehine verilen penaltı kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: "Penaltı kararı doğru ama kararın sahada verilmesi gerekirdi. VAR müdahalesiyle penaltı verilmesinin yanlış olduğunu düşünüyorum."

Seçim Demirel: "Sahada değerlendirilseydi karar doğru diyebilirdik. VAR hakeminin müdahalesini doğru bulmuyorum."

Deniz Çoban: "Bu pozisyonda yorumu hakemin yapması lazımdı. VAR kararının yanlış olduğunu düşünüyorum."

Eski hakemler, Galatasaray - Göztepe maçını değerlendirdi: 'VAR kararının yanlış olduğunu düşünüyorum'

Göztepe'nin penaltı beklediği pozisyonda hakemin devam kararı doğru mu?

Seçim Demirel: "Çok minimal bir temas var. İhlal gerektirecek bir durum yok, kol doğal pozisyonunda. Devam kararı doğru."

Bülent Yıldırım: "Bir bloklama söz konusu değil. Penaltı yok."

Deniz Çoban: "El doğal konumda, devam kararı doğru."

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