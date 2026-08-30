Eski hakemler, Galatasaray - Göztepe maçını değerlendirdi: 'VAR kararının yanlış olduğunu düşünüyorum'

Trendyol Süper Lig'in üçüncü haftasında Galatasaray, konuk ettiği Göztepe'yi 3-2 yendi. beIN Trio ekibi, maçın kararlarını değerlendirdi.

Galatasaray'ın lehine verilen penaltı kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: "Penaltı kararı doğru ama kararın sahada verilmesi gerekirdi. VAR müdahalesiyle penaltı verilmesinin yanlış olduğunu düşünüyorum."

Seçim Demirel: "Sahada değerlendirilseydi karar doğru diyebilirdik. VAR hakeminin müdahalesini doğru bulmuyorum."

Deniz Çoban: "Bu pozisyonda yorumu hakemin yapması lazımdı. VAR kararının yanlış olduğunu düşünüyorum."