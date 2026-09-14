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Eski hakemler Galatasaray - Kocaelispor maçını değerlendirdi: İptal edilen golde karar doğru mu?
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Eski hakemler Galatasaray - Kocaelispor maçını değerlendirdi: İptal edilen golde karar doğru mu?

14.09.2026 09:32:00
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Cumhuriyet Spor
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Eski hakemler Galatasaray - Kocaelispor maçını değerlendirdi: İptal edilen golde karar doğru mu?

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti. Eski hakemler, karşılaşmanın tartışmalı pozisyonlarını yorumladı.

Eski hakemler Galatasaray - Kocaelispor maçını değerlendirdi: İptal edilen golde karar doğru mu?

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray sahasında Kocaelispor'u Abdülkerim Bardakcı'nın golüyle 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından eski hakemler, maçtaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

Eski hakemler Galatasaray - Kocaelispor maçını değerlendirdi: İptal edilen golde karar doğru mu?

2. dakika | Lucas Torreira'nın Berkan Kutlu'ya yaptığı faulde kart gerekir mi?

Seçim Demirel: Tabanı tam otursa, dizi bükmese daha farklı şeyler konuşuyor olurduk. Hakem burada faulle birlikte sarı kartını kullanmalıydı.

Bülent Yıldırım: Hakem burada faule hükmetti. Kocaelisporlu oyuncu topla oynadıktan sonra Torreira geç kalıyor. Kontrolsüz faul sınırında olduğunu, hakemin farkındalığı anlamında hangi saniye olursa olsun bunu bu şekilde görse sarı kart göstermesi gerektiğini değerlendiriyorum. Torreira'ya sarı kart gerekirdi.

Aleks Taşçıoğlu: Tabanla bir geliş var ama tam oturmuyor. Sıyırıyor. Kontrolsüz hareket. Sarı kart olması gerekirdi.

Eski hakemler Galatasaray - Kocaelispor maçını değerlendirdi: İptal edilen golde karar doğru mu?

13. dakika | Galatasaray'ın iptal edilen golünde karar doğru mu?

Seçim Demirel: Faul kararı, gol iptali ve VAR müdahalesi doğru. Eğer faul olmasaydı bu sefer ofsayt gerekçesiyle gol iptal edilecekti ki o da doğru olurdu.

Bülent Yıldırım: Şüphe yok. Oyun kuralları çok açık. Top kalecinin kontrolü halindeyken Deniz kramponunu soktuğunu ve bu mücadelenin faul olduğunu hakeme izletti. Sonra doğru bir şekilde gol iptali yapıldı.

Aleks Taşçıoğlu: Net bir şekilde Kocaelispor kalecisinin topu tuttuğu ve kontrol ettiği gözüküyor. Deniz Gül'ün topa müdahalesi var. VAR uyarısı geliyor, gol iptal ediliyor. VAR müdahalesi ve iptal kararı doğru.

Eski hakemler Galatasaray - Kocaelispor maçını değerlendirdi: İptal edilen golde karar doğru mu?

63. dakika | Deniz Gül'ün penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

Seçim Demirel: Çok etkili bir itme, çekme yok. Oyuncunun sonraki hareketini kısıtlamıyor. Çok kolay bir şekilde kendini yere bırakıyor. Hakemin devam kararını doğru buluyorum.

Bülent Yıldırım: Bu bir ikili mücadele yine. Devam, ihlal yok.

Aleks Taşçıoğlu: Topu alıyor, rakibinden kurtarıyor. Evet bir el var omzunda. Ben burada devam kararını doğru buluyorum.

Eski hakemler Galatasaray - Kocaelispor maçını değerlendirdi: İptal edilen golde karar doğru mu?

68. dakika | Deniz Gül'ü yerde kaldığı ve Galatasaray penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

Seçim Demirel: Abartılı bir şekilde düştüğü için Deniz Gül, temas var ama etkili değil. Penaltıyı gerektirecek değil. Devam kararını doğru buluyorum.

Bülent Yıldırım: Asla bir ihlal değil. Teması alınca bundan faydalanmayı düşünmüş. Penaltı yok. Devam kararı doğru.

Aleks Taşçıoğlu: Deniz Gül topu kurtarıyor, devamında Kocaelisporlu oyuncu pozisyonunu alıyor. Bir temas var ama o temas Deniz Gül'den geliyor. Ben ihlal olduğunu düşünmüyorum. Aldatma da olduğunu düşünmüyorum. Devam kararı doğru.

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