Eski hakemler Galatasaray - Kocaelispor maçını değerlendirdi: İptal edilen golde karar doğru mu?

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray sahasında Kocaelispor'u Abdülkerim Bardakcı'nın golüyle 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından eski hakemler, maçtaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

2. dakika | Lucas Torreira'nın Berkan Kutlu'ya yaptığı faulde kart gerekir mi? Seçim Demirel: Tabanı tam otursa, dizi bükmese daha farklı şeyler konuşuyor olurduk. Hakem burada faulle birlikte sarı kartını kullanmalıydı. Bülent Yıldırım: Hakem burada faule hükmetti. Kocaelisporlu oyuncu topla oynadıktan sonra Torreira geç kalıyor. Kontrolsüz faul sınırında olduğunu, hakemin farkındalığı anlamında hangi saniye olursa olsun bunu bu şekilde görse sarı kart göstermesi gerektiğini değerlendiriyorum. Torreira'ya sarı kart gerekirdi. Aleks Taşçıoğlu: Tabanla bir geliş var ama tam oturmuyor. Sıyırıyor. Kontrolsüz hareket. Sarı kart olması gerekirdi.

13. dakika | Galatasaray'ın iptal edilen golünde karar doğru mu? Seçim Demirel: Faul kararı, gol iptali ve VAR müdahalesi doğru. Eğer faul olmasaydı bu sefer ofsayt gerekçesiyle gol iptal edilecekti ki o da doğru olurdu. Bülent Yıldırım: Şüphe yok. Oyun kuralları çok açık. Top kalecinin kontrolü halindeyken Deniz kramponunu soktuğunu ve bu mücadelenin faul olduğunu hakeme izletti. Sonra doğru bir şekilde gol iptali yapıldı. Aleks Taşçıoğlu: Net bir şekilde Kocaelispor kalecisinin topu tuttuğu ve kontrol ettiği gözüküyor. Deniz Gül'ün topa müdahalesi var. VAR uyarısı geliyor, gol iptal ediliyor. VAR müdahalesi ve iptal kararı doğru.

63. dakika | Deniz Gül'ün penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu? Seçim Demirel: Çok etkili bir itme, çekme yok. Oyuncunun sonraki hareketini kısıtlamıyor. Çok kolay bir şekilde kendini yere bırakıyor. Hakemin devam kararını doğru buluyorum. Bülent Yıldırım: Bu bir ikili mücadele yine. Devam, ihlal yok. Aleks Taşçıoğlu: Topu alıyor, rakibinden kurtarıyor. Evet bir el var omzunda. Ben burada devam kararını doğru buluyorum.