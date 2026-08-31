Eski hakemler, Samsunspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi: 'VAR bunu görmüyor mu, bu tarz durumlar için orada'

"Fenerbahçe'nin 5. dakikada penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?"

Bülent Yıldırım: "Guarino ne yapıyor, çok geç ve riskli bir hamle yapıyor. Kontrolsüz şekilde, tabanıyla rakibine çarpıyor. Net penaltı ve sarı kart. Hiç etki aranmaz. Öyle bir hikayeye inanmıyorum. İlla öldürmesi gerekmiyor. VAR müdahalesi de gerekirdi."

Aleks Taşçıoğlu: "Risk alıyor, kayarak ve kontrolsüz geliyor. Top oyundayken kontrolsüz bir darbesi var. Net bir penaltı ve sarı kart."

Deniz Çoban: "Samsunsporlu oyuncu, hiçbir önlem almamış. Topa yetişemeyeceğini anladığı anda ayağını çekmek, etkiyi azaltmak, hızını azaltmak gibi bir şey yapmamış, halen ayak dizden gergin, krampon vidalarıyla rakibi gösteriyor. Krampon vidaları, Muriqi'nin baldırına geldi. Çarpışma dememiz mümkün değil. Ayak biraz daha gergin olsa kırmızı kart konuşulur. Penaltı çok daha doğru olurdu."