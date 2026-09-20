Eski hakemler Trabzonspor - Galatasaray maçını değerlendirdi: Savic'in Sane'ye müdahalesine kırmızı kart mı çıkmalıydı?

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki dev maçta Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer, Mohamed Salah'ın 3 gol ve 1 asistle oynadığı maçı 4-0 kazandı. Mücadelenin sona ermesiyle eski hakemler, 2 pozisyonu değerlendirdi.
70.dakika | Savic'in Sane'ye yaptığı faulde gördüğü sarı kartta karar doğru mu?
Bülent Yıldırım: Hakem pozisyonu görmüş ve sarı kartla değerlendirmiş. Hız ve sürat konusunda bir şüphe yok. Ciddi faulün kriterleri bence oluştu. O yüzden kırmızı kart olduğunu düşünüyorum. Benim için net bir kırmızı kart.
Aleks Taşçıoğlu: Ben de sarı kartı destekleyecek bir element göremiyorum. Kramponun altıyla, çivileriyle net bir şekilde Sane'nin kaval kemiğinin yan tarafına müdahale var. Sahada da kırmızı kart olması gerekiyordu. VAR müdahalesinin de bu yönde davet edilmesi gerekiyordu hakemin.
Seçim Demirel: Ciddi faulün tüm kriterleri oluşmuş durumda. Ben de kırmızı kart olması gerektiğini ve VAR müdahalesi olması gerektiğini düşünüyorum.
85. dakika | Lesley Ugochukwu'nun gördüğü kırmızı kartta karar doğru mu?
Seçim Demirel: VAR müdahalesi ve kırmızı kart doğru. Ciddi faulün bütün kriterleri doğru. İki pozisyonda da hakem çok yakın. Kırmızı kart değerlendirmesi doğru olurdu. Fakat VAR yardımıyla çıktı.
Bülent Yıldırım: Bu hamlenin karşılığı net kırmızı karttı. VAR müdahalesiyle doğru bir kart çıktığını düşünüyorum.
Aleks Taşçıoğlu: Kramponun çivileriyle rakibin dizine doğru basıyor ve sahada kırmızı kart olması lazım. VAR doğru bir şekilde devreye giriyor. İlk pozisyonda da olması gerekiyordu.