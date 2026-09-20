Eski hakemler Trabzonspor - Galatasaray maçını değerlendirdi: Savic'in Sane'ye müdahalesine kırmızı kart mı çıkmalıydı?

70.dakika | Savic'in Sane'ye yaptığı faulde gördüğü sarı kartta karar doğru mu?

Bülent Yıldırım: Hakem pozisyonu görmüş ve sarı kartla değerlendirmiş. Hız ve sürat konusunda bir şüphe yok. Ciddi faulün kriterleri bence oluştu. O yüzden kırmızı kart olduğunu düşünüyorum. Benim için net bir kırmızı kart.

Aleks Taşçıoğlu: Ben de sarı kartı destekleyecek bir element göremiyorum. Kramponun altıyla, çivileriyle net bir şekilde Sane'nin kaval kemiğinin yan tarafına müdahale var. Sahada da kırmızı kart olması gerekiyordu. VAR müdahalesinin de bu yönde davet edilmesi gerekiyordu hakemin.

Seçim Demirel: Ciddi faulün tüm kriterleri oluşmuş durumda. Ben de kırmızı kart olması gerektiğini ve VAR müdahalesi olması gerektiğini düşünüyorum.