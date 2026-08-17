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Eski hakemler yorumladı: Tiago Djalo'nun saç çekme pozisyonu kırmızı kart mı?
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Eski hakemler yorumladı: Tiago Djalo'nun saç çekme pozisyonu kırmızı kart mı?

17.08.2026 00:28:00
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Cumhuriyet Spor
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Eski hakemler yorumladı: Tiago Djalo'nun saç çekme pozisyonu kırmızı kart mı?

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında kendi evinde ağırladığı Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Eski hakemler, karşılaşmadaki tartışmalı pozisyonu değerlendirdi.

Eski hakemler yorumladı: Tiago Djalo'nun saç çekme pozisyonu kırmızı kart mı?

Yayıncı kuruluştaki eski hakemler, Beşiktaşluı Tiago Djalo'nun rakibinin saçını çektiği pozisyonla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"KIRMIZI KART VERSEYDİ SAYGI DUYARDIK"

Bülent Yıldırım, Tiago Djalo'nun rakibinin saçını çektiği pozisyonla ilgili, "Top için yer alma mücadelesi var. Burada saç çekme olayında yoğunluk ve gaddarlık olması lazım. Tuttu bıraktı. Hakem kırmızı kart verseydi saygı duyardık. Benim için burada sarı kart yeterliydi" ifadelerini kullandı.

Eski hakemler yorumladı: Tiago Djalo'nun saç çekme pozisyonu kırmızı kart mı?

"KIRMIZI KART İÇİN GADDARLIK GEREKİYOR"

Aleks Taşçıoğlu ise pozisyonu, "Kırmızı kart için gaddarlık gerekiyor. Oyuncunun kafasının arka tarafa gitmesini beklerdim. Sarı kart gerekirdi en azından" sözleriyle değerlendirdi.

Eski hakemler yorumladı: Tiago Djalo'nun saç çekme pozisyonu kırmızı kart mı?

"SPORTMENLİK DIŞI DAVRANIŞ"

Deniz Çoban da pozisyonla ilgili, "Normal çekimde izlediğimizde kısa ve anlık bir saç çekme. Hakem gaddarlık dese saygı duyardık. Ben gaddarlık sınırına ulaşmamış, sportmenlik dışı davranış olarak değerlendiriyorum. Düdüğü çaldın, ne için çaldın, saç teması için çaldıysanız sarı veya kırmızı kart gerekirdi. Sarı kart yeterli olurdu" dedi.

İlgili Konular: #beşiktaş #eyüpspor #Tiago Djalo

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