Eski hakemler yorumladı: Tiago Djalo'nun saç çekme pozisyonu kırmızı kart mı?

Yayıncı kuruluştaki eski hakemler, Beşiktaşluı Tiago Djalo'nun rakibinin saçını çektiği pozisyonla ilgili değerlendirmelerde bulundu. "KIRMIZI KART VERSEYDİ SAYGI DUYARDIK" Bülent Yıldırım, Tiago Djalo'nun rakibinin saçını çektiği pozisyonla ilgili, "Top için yer alma mücadelesi var. Burada saç çekme olayında yoğunluk ve gaddarlık olması lazım. Tuttu bıraktı. Hakem kırmızı kart verseydi saygı duyardık. Benim için burada sarı kart yeterliydi" ifadelerini kullandı.

"KIRMIZI KART İÇİN GADDARLIK GEREKİYOR" Aleks Taşçıoğlu ise pozisyonu, "Kırmızı kart için gaddarlık gerekiyor. Oyuncunun kafasının arka tarafa gitmesini beklerdim. Sarı kart gerekirdi en azından" sözleriyle değerlendirdi.