Eski milli güreşçi Ali Şahin akciğer kanserine yenik düştü
77 yaşındaki eski milli güreşçi Ali Şahin, yakalandığı akciğer kanserine yenik düşerek hayatını kaybetti.
Eski milli güreşçi Ali Şahin, yakalandığı akciğer kanserine yenik düşerek 77 yaşında hayatını kaybetti.Eski milli güreşçi Ali Şahin, yakalandığı akciğer kanserine yenik düşerek 77 yaşında hayatını kaybetti.
1972 Yaz Olimpiyatları'nda 4.lük elde edip, Avrupa ikinciliği ve 6 kez Türkiye şampiyonluğu bulunan 5 çocuk babası Ali Şahin, memleketi Amasya'nın Suluova ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Cenazeye, Şahin'in yakınları, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu eski milli güreşçi Mahmut Demir ve çok sayıda kişi katıldı.Belediye Başkanı Üçok, çok sayıda güreşçinin yetişmesine katkısı olan Şahin'in yakınlarına başsağlığı diledi.
Mahmut Demir ise, "Olimpiyatlar dahil minderde ter döküp milletine hizmet ederken güreş konusunda yüreğindeki heyecanı hiç kaybolmayan Ali Şahin hocamızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kabri nur, mekanı cennet olsun" diye konuştu.
Video Haberler
- Karadeniz’de korkutan görüntüler
- Dolarda dün gece neler yaşandı?
- Aradaki fark şaşırttı
- Yurttaşın cevabı yürekleri sızlattı
- Güldür Güldür oyuncusunun dolar videosu gündem oldu
- Damada altın yerine ayçiçek yağı taktılar
- Turistler Türk Lirası'yla böyle eğlendi
- Dehşet anları: Akaryakıt pompasını ateşe verdi
- 'Çocuğuma bez alamıyorum'
- 'Kaçmaktan başka şansımız yok'
En Çok Okunan Haberler
- Eski MB Başkanı'ndan dolardaki hızlı düşüşe ilk yorum
- Atatürk'ü ve Cumhuriyet'in ekonomik atılımını hedef aldı
- Dev bankadan korkutan Türk Lirası tahmini
- Akaryakıt zamları durduruldu
- Erdoğan'dan önemli açıklamalar
- Fenerbahçe Pereira ile yolları ayırdı
- Dolar 13 liranın altını gördü
- Merkez Bankası'ndan itiraf
- Gözler saat 14.00'te
- Bakanlıktan TL'ye teşvik paketi açıklaması