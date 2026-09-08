Eski teknik direktörden flaş Leroy Sane iddiası: 'Onun dönemi bitti'

Galatasaray'da yeni sezona yedek kulübesinde başlayan Leroy Sane'nin performansı Almanya'da eleştiri konusu oldu. Alman basını, tecrübeli oyuncunun milli takıma çağrılmaması gerektiğini savundu.
Sport1 yayınında konuşan eski teknik direktör Peter Neururer, Leroy Sane için sert ifadeler kullandı. 71 yaşındaki antrenör, Sane'nin milli takıma çağrılmaması gerektiğini savundu.
Peter Neururer, Leroy Sane için, "Klopp, performans ilkesine göre hareket edecek. Bu oyuncuyu, bu tür oyuncuları severim. Messi ile aynı seviyede oynayabilir ancak bunu en son ne zaman gösterdi? Galatasaray'da, Jürgen Klopp'un ona tekrar şans vereceği kadar istikrarlı bir performans sergileyebileceğini sanmıyorum. Ne yazık ki süresi doldu ve geri döneceğini sanmıyorum" ifadelerini kullandı.