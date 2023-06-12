Eski Trabzonsporlu yönetici Mustafa Hacıkerimoğlu'ndan tüzük çağrısı

Yayınlanma: 12.06.2023 - 17:43

Güncelleme: 12.06.2023 - 17:43

Mustafa Hacıkerimoğlu, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, camiaya gönül kırıklığı olan herkesten kendi adına özür dilediğini belirtti.

Camiada eleştirinin kalitesinin ve niteliğinin yönetilemediğini savunan Hacıkerimoğlu, "Kongrelerde 'Benim yakınım, arkadaşım' anlayışıyla hareket ederek Trabzonspor duygusundan uzaklaşıp camia parçalanmıştır. Bugün Trabzonspor'un geçmiş başkanları, asbaşkanları ve yöneticilerine sesleniyorum. Geçmiş başkan ve yöneticiler bir masanın etrafında toplanamıyorsa bunu konuşması gereken bizler, camiadır" diye konuştu.

"BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜYORUZ"



Hacıkerimoğlu, Trabzonspor'da görev yapmış yöneticilerin kulübün politika ve vizyonunu tartışmak, barışı tesis etmek zorunda olduklarını kaydederek, şöyle devam etti:

"Gelişmiş ülkelerde ve toplumlarda uygulanan demokraside çoğunluktur. Trabzonspor camiasının yapacağı yeni tüzükle bundan sonra sportif, ekonomik, hukuk ve halkla ilişkilerle olan politikalarını çoğunluğun kararıyla yeniden bir formatta tartışmalıdır. Bu konu üzerinde İstanbul'da bir grup hukukçu arkadaşımızın yazımına başladığı bir çalışma yürütüyoruz."

Trabzonspor camiasında 6 yıldır ziyaretlerde bulunduğunu aktaran Hacıkerimoğlu, adeta kapı kapı gezerek kulübün içerisinde bulunduğu durumu konuştuğunu vurguladı.

"YENİ BİR TÜZÜĞE İHTİYACIMIZ VAR"



Hacıkerimoğlu, ziyaretlerde kırgınlık ve küskünlüklerle karşılaştığına değinerek, "Daha barışçıl, hepimizi kucaklayan, yasakların kalktığı, bizi bir ve beraber yaşatacak yeni bir tüzüğe ihtiyacımız var. Bu tüzüğü ilgili kurullar değil, Trabzonspor'un camiası ve delegasyonu yapmak zorundadır. Onun için delegeye sesleniyorum, 'Trabzonspor'a yeni bir tüzüğü gelin, yapın' diyorum" ifadelerini kullandı.

Trabzonsporlular Vakfı'nın kurulması önerisinde de bulunan Hacıkerimoğlu, vakfın camiayı kucaklayıp kulübün politikalarına yön vererek ekonomik sorunları koordine edebileceğini sözlerine ekledi.

Hacıkerimoğlu'na toplantıda TSYD Trabzon Şubesi Başkanı Selçuk Kılıç ile Trabzon Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Ersen Küçük de eşlik etti.