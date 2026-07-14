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Eskişehirspor'dan sol beke takviye!

Eskişehirspor'dan sol beke takviye!

14.07.2026 12:30:00
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İHA
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Eskişehirspor'dan sol beke takviye!

TFF 3. Lig ekibi Eskişehirspor, transfer çalışmaları kapsamında son olarak Çorluspor 1947 forması giyen 23 yaşındaki sol bek oyuncusu Sarper Çağlar ile anlaşma sağladı.
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Eskişehirspor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Siyah-kırmızılı kulüp, savunmanın solunu güçlendirmek adına son olarak Çorluspor 1947’de görev yapan 23 yaşındaki Sarper Çağlar’ı renklerine bağladı.

31 MAÇTA 7 GOLE KATKI

Genç oyuncunun transferi kulübün resmi sosyal medya hesapları üzerinden taraftarlara duyuruldu.

Eskişehirspor yönetiminden yapılan açıklamada, "Sarper Çağlar’a Büyük Eskişehirspor camiasına hoş geldin diyor, siyah-kırmızı forma altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Geçen sezon Çorluspor ve Orduspor formalarını terleten Çağlar,  31 maçta 1 gol ve 6 asist kaydetti.

İlgili Konular: #transfer #eskişehirspor #TFF 3. Lig

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