Eskişehirspor'dan sol beke takviye!

Eskişehirspor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.
Siyah-kırmızılı kulüp, savunmanın solunu güçlendirmek adına son olarak Çorluspor 1947’de görev yapan 23 yaşındaki Sarper Çağlar’ı renklerine bağladı.
31 MAÇTA 7 GOLE KATKI
Genç oyuncunun transferi kulübün resmi sosyal medya hesapları üzerinden taraftarlara duyuruldu.
Eskişehirspor yönetiminden yapılan açıklamada, "Sarper Çağlar’a Büyük Eskişehirspor camiasına hoş geldin diyor, siyah-kırmızı forma altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Geçen sezon Çorluspor ve Orduspor formalarını terleten Çağlar, 31 maçta 1 gol ve 6 asist kaydetti.