Eskişehirspor Türkiye Kupası'nda 4 golle turladı!

Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda Eskişehirspor, 1922 Akşehirspor SK’yi 4-1 mağlup etti.
Stat: Prof. Dr. Fethi Heper
Hakemler: Hasan Kaçar, Uğur Çakmak, Vedat Güneş, Yusuf Karamercimek
Eskişehirspor: Kaan Çinkaya, Abdulkadir Öksüz, Murat Şenel, Emre Sarıkaya, Sarper Çağlar, Tayfun Tatlı (Fırat Sarı dk. 60), Emre Tangeldi (Beytullah Arduç dk. 83), Atalay Yıldırım (Muhammet Adem İnce dk. 83), Mert Başer (Hasan Kaya dk. 69), İsmail Kulet, Osman Arslantaş (Mehmet Bağlı dk. 69)
1922 Akşehirspor SK: Furkan Şimşek, Can Demir (Osman Gümüş dk. 58), Yasin Akyol, Mustafa Eraslan, Osman Tokay, Furkan Koyuncu (Akın Arıcan dk. 64), Ali Karakaya, Ömer Faruk Halaç, Arif Asaf Gültekin (Mevlana Halis Erdoğdu dk. 82), Semih Berk Çakır (Ali Can Özer dk. 82), Uğur Ahmet Özder
Goller: Osman Arslantaş (dk. 6), Atalay Yıldırım (dk. 19), Hasan Kaya (dk. 71 ve 78) (Eskişehirspor), Uğur Ahmet Özder (dk. 37) (1922 Akşehirspor SK)
Sarı kartlar: Fırat Sarı (Eskişehirspor) Uğur Ahmet Özder (1922 Akşehirspor SK)