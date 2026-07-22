Eskişehirspor yeni sezon formalarını tanıttı!

Eskişehirspor, 2026-2027 sezonunda futbolcuların giyeceği yeni sezon forma koleksiyonunu taraftarların beğenisine sundu. Siyah-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla birbirinden farklı tasarımlara sahip formaları tanıttı.

Eskişehirspor’un eni sezon koleksiyonunda beyaz, siyah, çubuklu, parçalı ve uzun kollu parçalı olmak üzere beş farklı forma seçeneği yer aldı. Kulüp, beyaz formayı "Beyaz. Saf. Duru. Odak: armada" sloganıyla tanıtırken, formanın yeni sezonda taraftarlarla buluştuğunu duyurdu.

Eskişehirspor'un önemli sponsorlarından ETi'nin yer aldığı forma da Anadolu temasıyla ön plana çıkarıldı. Kulüp paylaşımında, "Hitit Güneşi'nin parladığı topraklardan sahalara… Anadolu Yıldızı'nın değişmezi, ETi forma bu sezon da sahada" ifadelerine yer verdi.

Kırmızı detaylarla tasarlanan siyah forma için ise "Karanlık bir geceyi aydınlatan kırmızı meşaleler gibi. Asil siyahın isyanı, minimal kırmızı çizgilerle" açıklaması yapıldı.

Kulübün simge tasarımlarından biri olan çubuklu forma da yeni sezonda yeniden taraftarlarla buluşacak. Eskişehirspor, bu forma için "Her çizgisinde başka bir zafer, her parçasında aynı hırs… Bazı formalar beraberinde bir kimlik taşır. İkon yine sahada" mesajını paylaştı.

Siyah ve kırmızı renklerin buluştuğu parçalı forma ise "İki renk, tek yürek. Siyahı isyan, kırmızısı aşk" sözleriyle tanıtıldı.