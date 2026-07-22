Cumhuriyet Gazetesi Logo
Eskişehirspor yeni sezon formalarını tanıttı!
Paylaş

Eskişehirspor yeni sezon formalarını tanıttı!

22.07.2026 17:42:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Eskişehirspor yeni sezon formalarını tanıttı!

TFF 3. Lig ekibi Eskişehirspor, 2026-2027 sezonunda kullanacağı formaları görücüye çıkardı.

Eskişehirspor yeni sezon formalarını tanıttı!

Eskişehirspor, 2026-2027 sezonunda futbolcuların giyeceği yeni sezon forma koleksiyonunu taraftarların beğenisine sundu. Siyah-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla birbirinden farklı tasarımlara sahip formaları tanıttı.

Eskişehirspor yeni sezon formalarını tanıttı!

Eskişehirspor’un eni sezon koleksiyonunda beyaz, siyah, çubuklu, parçalı ve uzun kollu parçalı olmak üzere beş farklı forma seçeneği yer aldı. Kulüp, beyaz formayı "Beyaz. Saf. Duru. Odak: armada" sloganıyla tanıtırken, formanın yeni sezonda taraftarlarla buluştuğunu duyurdu.

Eskişehirspor yeni sezon formalarını tanıttı!

Eskişehirspor'un önemli sponsorlarından ETi'nin yer aldığı forma da Anadolu temasıyla ön plana çıkarıldı. Kulüp paylaşımında, "Hitit Güneşi'nin parladığı topraklardan sahalara… Anadolu Yıldızı'nın değişmezi, ETi forma bu sezon da sahada" ifadelerine yer verdi.

Eskişehirspor yeni sezon formalarını tanıttı!

Kırmızı detaylarla tasarlanan siyah forma için ise "Karanlık bir geceyi aydınlatan kırmızı meşaleler gibi. Asil siyahın isyanı, minimal kırmızı çizgilerle" açıklaması yapıldı.

Eskişehirspor yeni sezon formalarını tanıttı!

Kulübün simge tasarımlarından biri olan çubuklu forma da yeni sezonda yeniden taraftarlarla buluşacak. Eskişehirspor, bu forma için "Her çizgisinde başka bir zafer, her parçasında aynı hırs… Bazı formalar beraberinde bir kimlik taşır. İkon yine sahada" mesajını paylaştı.

Eskişehirspor yeni sezon formalarını tanıttı!

Siyah ve kırmızı renklerin buluştuğu parçalı forma ise "İki renk, tek yürek. Siyahı isyan, kırmızısı aşk" sözleriyle tanıtıldı.

Eskişehirspor yeni sezon formalarını tanıttı!

Koleksiyonun dikkat çeken parçalarından biri olan uzun kollu parçalı forma da uzun yılların ardından yeniden satışa sunuldu. Kulüp, bu tasarım için "Sokağın sesi, taraftarın isteğiyle… Uzun yıllar sonra sahada, şehirde, sokakta" ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #forma #eskişehirspor #TFF 3. Lig

İlgili Haberler

Türkiye-İspanya yakınlaşmasının ardından... Eskişehirspor'dan 'Espana' paylaşımı
Türkiye-İspanya yakınlaşmasının ardından... Eskişehirspor'dan 'Espana' paylaşımı Sosyal medyada Türk ve İspanyol kullanıcıların yaptığı karşılıklı paylaşımların ardından Eskişehirspor'un meşhur 'Espana' tezahüratı gündem haline geldi.
Eskişehirspor'dan sol beke takviye!
Eskişehirspor'dan sol beke takviye! TFF 3. Lig ekibi Eskişehirspor, transfer çalışmaları kapsamında son olarak Çorluspor 1947 forması giyen 23 yaşındaki sol bek oyuncusu Sarper Çağlar ile anlaşma sağladı.
Karşıyaka ve Eskişehirspor'dan karşılıklı bilet jesti
Karşıyaka ve Eskişehirspor'dan karşılıklı bilet jesti Türk futbolunun iki tarihi kulübü Eskişehirspor ve Karşıyaka'yı 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta pazar günü karşı karşıya getirecek maç öncesi taraflardan birbirlerine bilet jesti geldi. Daha önce yıllarca oynadıkları maçlar olaylı geçen, son olarak 2022-2023 sezonunda yine 3'üncü Lig'de rakip olarak hem sahada hem tribünde centilmenlik sergileyip buzları eriten iki takımdan Eskişehirspor, ev sahibi olacağı maç öncesi Karşıyaka taraftarları için biletleri 35.5 TL'ye indirdi.