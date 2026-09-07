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Espen Eskas kimdir? Sporting Lizbon - Galatasaray maçının hakemi Espen Eskas kaç yaşında, nereli?

Espen Eskas kimdir? Sporting Lizbon - Galatasaray maçının hakemi Espen Eskas kaç yaşında, nereli?

7.09.2026 16:12:00
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Haber Merkezi
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Espen Eskas kimdir? Sporting Lizbon - Galatasaray maçının hakemi Espen Eskas kaç yaşında, nereli?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Sporting'e konuk olacak. Zorlu mücadeleyi Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek. Peki, Espen Eskas kimdir? Sporting Lizbon - Galatasaray maçının hakemi Espen Eskas kaç yaşında, nereli?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonuna deplasmanda başlayacak olan Galatasaray'ın Sporting CP karşılaşmasını Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek. Peki, Espen Eskas kimdir? Sporting Lizbon - Galatasaray maçının hakemi Espen Eskas kaç yaşında, nereli?

ESPEN ESKAS KİMDİR?

Espen Eskas, Norveçli futbol hakemidir. Uluslararası organizasyonlarda görev yapan Eskas, Avrupa kupalarında da çeşitli karşılaşmalarda düdük çaldı.

Norveçli hakem, daha önce Galatasaray’ın Avrupa kupalarındaki karşılaşmalarından birinde de görev yaptı. Bu nedenle Sporting karşılaşması, Eskas’ın Galatasaray ile yeniden karşılaşacağı Avrupa maçlarından biri olacak.

UEFA kayıtlarında Eskås'ın Galatasaray ile Young Boys arasında 28 Ağustos 2024 tarihinde oynanan ve Galatasaray'ın 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada da orta hakem olarak görev yaptığı görülüyor.

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