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Esra Yıldız Kahraman Avrupa Boks Şampiyonası'nda yarı finale, Büşra Işıldar ise finale yükseldi!

Esra Yıldız Kahraman Avrupa Boks Şampiyonası'nda yarı finale, Büşra Işıldar ise finale yükseldi!

23.09.2026 19:57:00
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Esra Yıldız Kahraman Avrupa Boks Şampiyonası'nda yarı finale, Büşra Işıldar ise finale yükseldi!

Milli boksörlerden Esra Yıldız Kahraman, Avrupa Boks Şampiyonası çeyrek finalinde karşılaştığı Rumen rakibi Perijoc Lacramioara'yı mağlup ederek yarı finale yükseldi. Bir diğer milli boksör Büşra Işıldar ise Norveçli rakibi Sunniva Hofstad'ı 5-0 mağlup ederek adını finale yazdıran isim oldu.
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Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksörlerden Esra Yıldız Kahraman yarı finale çıkarak madalyayı garantilerken, Büşra Işıldar finale yükseldi.

Başkent Sofya'daki Asics Arena'da düzenlenen organizasyonun akşam seansında Büşra Işıldar final için ringe çıktı.

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Büşra Işıldar

KARİYERİNDE BİR İLKİ YAŞADI

Avrupa şampiyonalarında alt yaş kategorilerinde 5 kez altın madalya alan Büşra, büyükler kategorisinde Avrupa'da ilk kez finale yükseldi.

Dünya şampiyonalarında iki kez final oynayan ve iki gümüş madalya kazanan 24 yaşındaki milli sporcu, yarı finalde Norveç'ten Sunniva Hofstad ile karşılaştı.

Rakibini 5-0 yenen Büşra adını finale yazdırdı. Milli sporcu 25 Eylül Cuma günü finalde İrlandalı Aoife Orourke ile altın madalya için karşı karşıya gelecek.

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Esra Yıldız Kahraman (sağda)

ESRA YILDIZ KAHRAMAN YARI FİNALDE

Esra Yıldız Kahraman, kadınlar 57 kilo çeyrek finalinde Romanya'dan Perijoc Lacramioara ile karşı karşıya geldi.

Rakibini mağlup eden ve yarı finale yükselen milli boksör, bu galibiyetle madalya almayı garantiledi. Esra, yarı finalde yarın Rusya'dan Vorontsova Liudmila ile finale kalma mücadelesi verecek.

Rumen rakibi karşısında iyi bir galibiyet aldığını söyleyen Esra, emeği geçenlere ve kendisini destekleyenlere teşekkür ederek, "Güzel bir galibiyetti, şimdi yarı finale çıktık. Tabii ki hedefimiz altın madalya. Avrupa Şampiyonası'na hazırlanırken gerçekten zorlu mücadelelerden geçtik ama hiçbir zaman yılmadık, pes etmedik. Biz buraya altın madalya kazanmak için geldik" ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #boks #madalya #Avrupa Boks Şampiyonası

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