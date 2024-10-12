Eşref Hamamcıoğlu'dan Dursun Özbek'e eleştiri: 'Karaborsa büyük bir lekedir, temizleninceye kadar...'

Yayınlanma: 12.10.2024 - 15:36

Güncelleme: 12.10.2024 - 15:36

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Üyesi ve eski Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, yıllık olağan genel kurul toplantısında açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek'i ibra etmeyeceğini belirten Hamamcıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kısaca düne bakmak lazım. Dursun Özbek, 2022'de göreve geliş sürecini çok kısaca paylaşayım. Bildiğiniz gibi, 30 Nisan 2022'de yapılması gereken seçimler son anda 29 Nisan öğleden sonra iptal edildi. Kerameti kendinden menkul bir Galatasaray kulüp üyesi tarafından iptal ettiirildiği söylendi, inanıldı. Bu kişi binlerce ailenin, genç kadının hayatını mahveden bir örgütün eski üyesidir. Böyle bir durumda kalmış olmak, hukuk yoluyla Galatasaray genel kurul üyelerinin demokratik haklarını elden almak hepimizi çok yaraladı."

"SİYASİ TURLARLA SEÇİLDİ"

"Bilahare, 2022 yılında 14 Mayıs'a kadar Sayın Özbek ile yaptığımız görüşmeler devam etmiştir. Kendisi aday olmayacağını defalarca teyit etmiştir. Sonra karar verrdi, 14 Mayıs'ta aday olacağını açıkladı. Aday olacağını açıkladığı süre içerisinde ve sonrasında yapmış olduğu Ankara ziyaretleri, siyasi turlar, Murat Kurum ile 2-3 defa görüşmesi ve en sonunda Süleyman Soylu'nun otelini ziyaret etmesi Sayın Özbek'in hangi iradenin desteği ve yönlendirmesiyle aday olduğunu ve seçildiğinin en güzel göstergesidir. Bunu herkesin bu şekilde bilmesi gerekiyor bir defa. O süreçte yapmış olduğumuz toplantılarda ne konuştuğumuz Cevat Genç, Ahmet Balca ve Osman Kocaman çok iyi bilirler. Onlar şimdilik bizde kalsın."

"NEDEN ÖZBEK'İ TEBRİK ETMEDİM?"

"Bana sık sık Burak Elmas ile girdiğim yarışta, 40 oy farkla kendisi ipi göğüsledi, neden kendisini kürsüye çıkıp elini kaldırıp tebrik ettiğim, Sayın Özbek kazandığı zaman aynı jesti yapmadığım soruluyor. Bunu ilk defa anlatacağım. Bunun cevabı, neden Sayın Burak Elmas'ın elini kaldırarak yanaklarından öperek tebrik ettiğimi söyleyerek cevaplamak istiyorum. Bir defa Sayın Burak Elmas, Divan Kurulu'na seçim listelerimizi verdikten sonra benim listemdeki insanları ikna edip Sayın Dursun Özbek'in tabiriyle listemi patlatmaya çalışmadı. Allahtan benim listemdeki adamlar, adam gibi adamlardı, kadınlar da kadın gibi kadındı, hepsi dirayetle arkamda durdular."

"TEHDİT VE HAKARETLER YAĞDIRMADI"

"Sayın Burak Elmas, seçim ofisimi arayarak seçim koordinasyonumu yapan Burak Okyay arkadaşıma tehdit ve hakaretler yağdırmadı. Özetle, ben Sayın Burak Elmas ile son derece centilmence yarış götürdük ve o kazandı. Sonuna kadar hak ettiği desteği almıştır benden."

"BORCUMUZ 25 MİLYAR LİRA! BANKA SIFIR KASA SIFIR"

"Mali Durum iç açıcı değil. Denetleme kurulu raporunda var, borcumuz 25 milyar liradır. Borç alacak farkı 286 milyon dolar. Konsolide olarak beyan edilen kar 5.2 ama bunun enflasyon düzeltmesini yapınca rakam tam tersi. Enflasyon düzeltmesi ve gayrımenkul değerlendirmesinin kara yansımasıyla ilgili ilave yorumum da şudur; bu siyasi iradenin çıkardığı vergi tuzağıdır. Karınızı fiktif olarak artırıyorsunuz ve bunun üzerinden vergi vereceksiniz. Esas faaliyet konusundan zarar eden işletmeler yaşayamazlar, bu çok net. Ciromuzu artırmışız ama arttırdıkça zararımız artmış. Bunu çok dikkatli okumak lazım. Amasız fakatsız lakinsiz bu gerçekle yüzleşelim; Galatasaray'da kar falan yok. Çok önemli bir teori var; profit eşittir opinion cash reality. Cash paramız var mı, yok. Bakın hesaplara banka sıfır, kasa sıfır. 5.2 para kazandıysak hakikaten Florya'yı satmaya gerek yok."

"KİMLERDEN TEKLİF ALDINIZ!"

"Stadyum isim sponsorluğu için yıllık 213 milyon, yanlış hatırlamıyorsam, para aldık dediniz. Bu parayı yüzde 45'le kırdırdığınızı neden söylemiyorsunuz? Kimlerden, hangi faktoring firmalarından teklif aldınız?"

"KARABORSA BÜYÜK BİR LEKEDİR, TEMİZLENİNCEYE KADAR..."

"Maalesef ve maalesef artık Galatasaray, son zamanlarda skandallarla anılır olmuştur. Karaborsa rezaletini yaşadık. Kimse karaborsa olmadığını iddia edemez, olmuştur. Çünkü, karaborsayı düzenleyenler artık ayaklarını gazdan çektiler ki her maçtan 10 dakika önce bile bilet bulunuyor. Bu gerçeği görmemiz lazım. Bunla yüzleşmemiz lazım. Yönetim kurulu üyelerinden hiç kimsenin buna dahil olduğuna inanmıyorum, iftiraya uğramalarına gönlüm el vermiyor. Onları müdafaa etmesi gereken kendileri değil sayın başkandır. Şeffaf olarak paylaşacaktı. Olağanüstü divan toplantısı yapıldı, ne çıktı Allah aşkına? TV yayınlarını gösterdi Sayın Başkan, onu itham eden öyle söylemedim, böyle söyledim, belgeler var vermem dedi. İş ortada kaldı. O arkadaşlar, divandan çıkıp kendilerini müdafaa etmek zorunda kaldılar çocuk gibi. Bunu hak etmiyorlar ki. Bizim şeffaf iletişim olsaydı, genel kurulu üyeleri olarak onları basın önünde, rakipler önünde aslanlar gibi müdafaa ederdik. Kol kırılır yen içinde kalır, yok öyle bir şey. Hiç kimse karaborsa konusunu normalleştirmeye çalışmasın. Bu Galatasaray'ın üzerinde büyük bir leke olarak kalacaktır temizleninceye kadar. Bunu önce yöneticiler, sonra biz temizleyeceğiz."