Transfer döneminin sona ermesine az bir süre kala Fenerbahçe”de hareketlilik devam ediyor. İddialara göre, Sarı lacivertli takımın gündemine gelen son isim Ethan Nwaneri oldu. Peki, Ethan Nwaneri kimdir? Ethan Nwaneri kaç yaşında, nereli? Ethan Nwaneri hangi takımlarda oynadı?

ETHAN NWANERI KİMDİR?

Nwaneri, 21 Mart 2007'de Londra, Islington'da dünyaya geldi. Babası Nijerya, annesi İngiliz kökenlidir.

ETHAN NWANERİ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Nwaneri, sekiz yaşında Arsenal'e katıldı. 14 yaşına geldiğinde ise zaten 18 yaş altı takımında oynuyordu.

Nwaneri, 2022-23 sezonuna Arsenal U18 takımında başladı, ancak kısa sürede kulübün U21 takımına yükseldi.

Nwaneri, 2023-24 sezonunda Premier Lig'de Arsenal'in West Ham United deplasmanında 6-0'lık galibiyetinde 77. dakikada oyuna girerek yedek kulübesinde yer aldı.

23 Ocak 2026'da Nwaneri, 2025-26 sezonunun sonuna kadar Marsilya'ya kiralandı.