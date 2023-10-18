EURO 2024 Elemeleri maçında 'Özgür Filistin' tezahüratı!
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) C Grubu karşılaşmasında İngiliz taraftarlar 'Özgür Filistin' tezahüratı yaptı.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nda oynanan İngiltere-İtalya maçında İngiliz taraftarlar Filistin'e destek verdi.
İsrail'in Filistin'e karşı saldırıları devam ederken, İngiliz taraftarlar, 'Özgür Filistin' tezahüratları yaptı.
"ÖZGÜR FİLİSTİN" TEZAHÜRATI
İngiltere ile İtalya arasında Wembley'de oynanan maçta 'Hayatını kaybeden İsveç ve İsrailliler anısına 1 dakikalık saygı duruşu' anonsu sonrası 'Özgür Filistin' tezahüratlarında bulundu.
İsrail cephesi bu harekete tepki gösterirken, Müslümanlar tarafından bu hareket alkış topladı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Avrupa devi şartları gevşetti
- 'Türkiye'yi derhal terk edin!'
- FOX TV reytinglerde çakılan dizinin fişini çekti
- Gazze'de hastaneye kanlı saldırı!
- 1 kişi hayatını kaybetti, 63 yaralı var
- Irak ve Suriye tezkeresi Meclis'ten geçti
- 'Böyle bir adım attığınızda...'
- 'Benekli Ayhan' sessizliğini bozdu
- Seçime ayarlı 'kontrollü karşıtlık'...
- 'Hamas IŞİD'i daha mantıklı gösteriyor'