EURO 2024 Elemeleri maçında 'Özgür Filistin' tezahüratı!

Yayınlanma: 18.10.2023 - 16:13

Güncelleme: 18.10.2023 - 16:13

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nda oynanan İngiltere-İtalya maçında İngiliz taraftarlar Filistin'e destek verdi.

İsrail'in Filistin'e karşı saldırıları devam ederken, İngiliz taraftarlar, 'Özgür Filistin' tezahüratları yaptı.

"ÖZGÜR FİLİSTİN" TEZAHÜRATI

İngiltere ile İtalya arasında Wembley'de oynanan maçta 'Hayatını kaybeden İsveç ve İsrailliler anısına 1 dakikalık saygı duruşu' anonsu sonrası 'Özgür Filistin' tezahüratlarında bulundu.

İsrail cephesi bu harekete tepki gösterirken, Müslümanlar tarafından bu hareket alkış topladı.