EuroCup'ta Türk derbisi Galatasaray'ın! Galatasaray-Çukurova Basketbol Kulübü:75-67
Galatasaray, Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 75-67 yenerek FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda (EuroCup Women) 3'üncü oldu.
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası (EuroCup Women) Final Four finalinin 3'üncülük maçı Fransa'nın Bourges kentinde oynandı.
Bourges'te Türk derbisinde ev sahibi olan Galatasaray, Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi ile karşı karşıya geldi.
Maça Kaela Davis, Kelsey Plum, Tina Krajisnik, Merve Aydın, Shante Evans 5'lisi ile başlangıç yapan Galatasaray, ilk periyotu 13-13 kapattı.
İkinci periyotta rakibine üstünlük sağlayan Galatasaray, periyodu 42-34 önde tamamladı. Büyük mücadeleye sahne olan üçüncü çeyreği de Galatasaray 59-42 üstünlükle noktaladı.
Maçın son periyotun bitimine 3 dakika 5 saniye kala Çukurova Basketbol Kulübü Mersin Yenişehir Belediyesi'nden Zellous 5 faulle oyun dışı kaldı. 4'nücü periyot Galatasaray'ın 75-67 üstünlüğü ile sona erdi.
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