EuroLeague'de 4. hafta heyecanı başlıyor

EuroLeague'de 4. hafta heyecanı bugün oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda haftanın karşılaşmaları bugün, yarın ve 9 Ekim Cuma günü oynanacak.
FENERBAHÇE KAYIPSIZ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe Tarfin, 8 Ekim Perşembe günü TSİ 21.15'te deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR ile karşılaşacak.
Geride kalan 3 maçını da kazanan sarı-lacivertliler, EuroLeague'de yoluna kayıpsız devam ediyor.
ANADOLU EFES OLYMPIAKOS'A KONUK
Anadolu Efes, 9 Ekim Cuma günü TSİ 21.15'te Olympiakos ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Son maçında Kızılyıldız'a deplasmanda 77-72 mağlup olan lacivert-beyazlı ekip, geride kalan 3 haftada 1 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı.
BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ BASKONIA
Beşiktaş ise 9 Ekim Cuma günü TSİ 21.30'da İspanya temsilcisi Baskonia'ya konuk olacak.
Siyah-beyazlılar son olarak sahasında Barcelona'ya 95-82 mağlup oldu. Beşiktaş'ın EuroLeague'de 1 galibiyeti bulunuyor.
HAFTA PROGRAMI
Bugün:
21.45 Paris Basketbol - LDLC ASVEL
8 Ekim Perşembe:
19.00 Dubai Basketbol - Kızılyıldız
19.00 Maccabi Tel Aviv - Armani Olimpia Milan
21.00 Bayern Münih - Virtus Bologna
21.15 Panathinaikos AKTOR - Fenerbahçe Tarfin
21.30 Valencia Basket - Hapoel IBI
21.45 Real Madrid - Partizan
9 Ekim Cuma:
21.15 Olympiakos - Anadolu Efes
21.30 Barcelona - Zalgiris
21.30 Baskonia - Beşiktaş