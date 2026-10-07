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EuroLeague'de 4. hafta heyecanı başlıyor

EuroLeague'de 4. hafta heyecanı başlıyor

7.10.2026 13:18:00
Güncellenme:
AA
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EuroLeague'de 4. hafta heyecanı başlıyor

EuroLeague'de 4. hafta oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak.

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EuroLeague'de 4. hafta heyecanı bugün oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda haftanın karşılaşmaları bugün, yarın ve 9 Ekim Cuma günü oynanacak.

FENERBAHÇE KAYIPSIZ DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe Tarfin, 8 Ekim Perşembe günü TSİ 21.15'te deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR ile karşılaşacak.

Geride kalan 3 maçını da kazanan sarı-lacivertliler, EuroLeague'de yoluna kayıpsız devam ediyor.

ANADOLU EFES OLYMPIAKOS'A KONUK

Anadolu Efes, 9 Ekim Cuma günü TSİ 21.15'te Olympiakos ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Son maçında Kızılyıldız'a deplasmanda 77-72 mağlup olan lacivert-beyazlı ekip, geride kalan 3 haftada 1 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı.

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ BASKONIA

Beşiktaş ise 9 Ekim Cuma günü TSİ 21.30'da İspanya temsilcisi Baskonia'ya konuk olacak.

Siyah-beyazlılar son olarak sahasında Barcelona'ya 95-82 mağlup oldu. Beşiktaş'ın EuroLeague'de 1 galibiyeti bulunuyor.

HAFTA PROGRAMI

Bugün:

21.45 Paris Basketbol - LDLC ASVEL

8 Ekim Perşembe:

19.00 Dubai Basketbol - Kızılyıldız

19.00 Maccabi Tel Aviv - Armani Olimpia Milan

21.00 Bayern Münih - Virtus Bologna

21.15 Panathinaikos AKTOR - Fenerbahçe Tarfin

21.30 Valencia Basket - Hapoel IBI

21.45 Real Madrid - Partizan

9 Ekim Cuma:

21.15 Olympiakos - Anadolu Efes

21.30 Barcelona - Zalgiris

21.30 Baskonia - Beşiktaş

İlgili Konular: #beşiktaş #fenerbahçe #euroleague

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