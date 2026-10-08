EuroLeague'de bir ilki yaşadı... Fenerbahçe Tarfin deplasmanda kayıp!

EuroLeague'in 4. haftasında Panathinaikos AKTOR ile Fenerbahçe Tarfin, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki OAKA Spor Salonu'nda karşılaştı.

Sarı-lacivertliler, mücadeleyi 92-74 kaybetti.

İLK KEZ YENİLDİ

Sarı-lacivertli ekip bu sonuçla ligdeki ilk yenilgisini yaşadı. Yunanistan temsilcisi ise 4. maçından da galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe, bir sonraki maçını Zalgiris ile 13 Ekim Salı günü İstanbul'da oynayacak. Panathinaikos ise aynı gün Partizan ile deplasmanda karşılaşacak.

Salon: Telekom Center

Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Carlos Peruga (İspanya), Arturas Sukys (Litvanya)

Panathinaikos AKTOR: Kalaitzakis, Grant, Yabusele 8, Mitoglou 8, Mantzoukas 2, Francisco 17, Badio 7, Hayes-Davis 19, Rogkavopoulos 10, Lessort 19, Bonga, Fall 2

Fenerbahçe Tarfin: Bingham 5, Horton Tucker 9, Forrest 2, Key 13, Shields 6, Baldwin 9, Melli 9, Sertaç Şanlı, Juzang 10, Clyburn 6, Silva 2, Sargiunas 3

1. Periyot: 27-24

Devre: 46-41

3. Periyot: 67-55

Beş faulle çıkanlar: 29.06 Melli, 33.23 Sertaç Şanlı (Fenerbahçe Tarfin)