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EuroLeague'de Türk takımlarının açılış programı belli oldu

EuroLeague'de Türk takımlarının açılış programı belli oldu

29.07.2026 12:06:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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EuroLeague'de Türk takımlarının açılış programı belli oldu

EuroLeague'de 2026-27 sezonunun açılış haftasında Anadolu Efes, Fenerbahçe ve Beşiktaş ilk maçlarına 24-25 Eylül'de çıkacak.

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EuroLeague'de 2026-27 sezonunun açılış maçları açıklandı.

Yeni sezonda Türkiye'yi temsil edecek Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş'ın ilk hafta programı da netleşti.

Anadolu Efes, sezonun açılış gününde 24 Eylül'de deplasmanda Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Beko ise 25 Eylül'de Virtus Bologna'yı konuk edecek. EuroLeague'in yeni takımlarından Beşiktaş da aynı gün Valencia Basket deplasmanında sahne alacak.

AÇILIŞ HAFTASININ PROGRAMI

24 Eylül Perşembe:

Dubai - Real Madrid

Hapoel Tel Aviv - Bayern Münih

Kızılyıldız - Zalgiris

Panathinaikos - Paris Basketball

Barcelona - Anadolu Efes

ASVEL - Maccabi Rapyd Tel Aviv

25 Eylül Cuma:

Partizan - Baskonia

Fenerbahçe Beko - Virtus Bologna

Valencia Basket - Beşiktaş

Olimpia Milano - Monaco

EuroLeague'de yeni sezon, 24 Eylül'de başlayacak.

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