EuroLeague'de Türk takımlarının açılış programı belli oldu

EuroLeague'de 2026-27 sezonunun açılış maçları açıklandı.
Yeni sezonda Türkiye'yi temsil edecek Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş'ın ilk hafta programı da netleşti.
Anadolu Efes, sezonun açılış gününde 24 Eylül'de deplasmanda Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Beko ise 25 Eylül'de Virtus Bologna'yı konuk edecek. EuroLeague'in yeni takımlarından Beşiktaş da aynı gün Valencia Basket deplasmanında sahne alacak.
AÇILIŞ HAFTASININ PROGRAMI
24 Eylül Perşembe:
Dubai - Real Madrid
Hapoel Tel Aviv - Bayern Münih
Kızılyıldız - Zalgiris
Panathinaikos - Paris Basketball
Barcelona - Anadolu Efes
ASVEL - Maccabi Rapyd Tel Aviv
25 Eylül Cuma:
Partizan - Baskonia
Fenerbahçe Beko - Virtus Bologna
Valencia Basket - Beşiktaş
Olimpia Milano - Monaco
EuroLeague'de yeni sezon, 24 Eylül'de başlayacak.