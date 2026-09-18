Cumhuriyet Gazetesi Logo
Euroleague Süper Kupa'da finalin adı belli oldu

Euroleague Süper Kupa'da finalin adı belli oldu

18.09.2026 22:39:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Euroleague Süper Kupa'da finalin adı belli oldu

Basketbol Avrupa Ligi Süper Kupa yarı final maçında uzatmada Dubai Basketbol'u yenen Real Madrid, finalde Olympiakos'un rakibi oldu.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Basketbol Avrupa Ligi Süper Kupa'da Dubai Basketbol'u uzatmada 98-95 yenen Real Madrid, finale yükseldi.

Maça hızlı başlayan Dubai Basketbol, ilk çeyreği 27-18 önde tamamladı. İspanya ekibi Real Madrid, ikinci periyotta oyunu dengelese de devre arasına ev sahibi takımın 43-42'lik üstünlüğüyle gidildi.

Üçüncü çeyrekte serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla skor üstünlüğünü ele geçiren İspanya temsilcisi, final periyoduna 64-63 önde girdi. Luwawu-Cabarrot ve Okobo'nun etkili performans sergilediği 4. çeyrek, 88-88 eşitlikle sona erdi ve uzatma periyoduna geçildi. Uzatmada 98-95 galip gelen Real Madrid, adını finale yazdırdı.

Bu sonuçla Real Madrid, Yunanistan ekibi Olympiakos'un finaldeki rakibi oldu.

Real Madrid ile Olympiakos arasındaki final maçı, yarın TSİ 20.00'de oynanacak. Fenerbahçe Tarfin ile Dubai Basketbol'un karşılaşacağı üçüncülük mücadelesi ise TSİ 17.00'de başlayacak.

İlgili Konular: #real madrid #dubai #euroleague

İlgili Haberler

Sarunas Jasikevicius: 'Bir maçı bu şekilde kaybetmek acı verici'
Sarunas Jasikevicius: 'Bir maçı bu şekilde kaybetmek acı verici' Basketbol Avrupa Ligi Süper Kupa yarı final maçında Olympiakos'a 92-90 yenilen Fenerbahçe Tarfin'de başantrenör Sarunas Jasikevicius, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Kasımpaşa-Konyaspor maçında kazanan çıkmadı
Kasımpaşa-Konyaspor maçında kazanan çıkmadı Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ve Konyaspor golsüz berabere kaldı. İstanbul temsilcisi tarihinde bir ilki yaşadı.
Süper Kupa'da üçüncülük maçına çıkacak: Fenerbahçe Tarfin, Olympiakos'a mağlup oldu
Süper Kupa'da üçüncülük maçına çıkacak: Fenerbahçe Tarfin, Olympiakos'a mağlup oldu Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague Süper Kupa yarı final maçında Olympiakos'a 92-90 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler üçüncülük maçı oynayacak.