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EuroLeague Süper Kupa heyecanı başlıyor! Fenerbahçe'nin rakibi Olympiakos...

EuroLeague Süper Kupa heyecanı başlıyor! Fenerbahçe'nin rakibi Olympiakos...

17.09.2026 11:07:00
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EuroLeague Süper Kupa heyecanı başlıyor! Fenerbahçe'nin rakibi Olympiakos...

EuroLeague Süper Kupa organizasyonu başlıyor. Kupanın yarı finalinde yarın Olympiakos-Fenerbahçe Tarfin ve Dubai Basketbol-Real Madrid maçları oynanacak.
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Basketbolda ilk kez düzenlenen EuroLeague Süper Kupa'da heyecan, cuma günü oynanacak maçlarla start alacak.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Etihad Arena'da gerçekleştirilecek organizasyonun yarı finalinde Fenerbahçe Tarfin ile Yunanistan temsilcisi Olympiakos, TSİ 17.00'de karşılaşacak.

Ev sahibi ülkeden Dubai Basketbol ile İspanya temsilcisi Real Madrid arasındaki diğer yarı final müsabakası ise TSİ 20.00'de oynanacak.

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FİNAL CUMARTESİ GÜNÜ

Yarı final karşılaşmalarını kazanan ekipler, 19 Eylül Cumartesi günü TSİ 20.00'deki finalde karşılaşarak EuroLeague Süper Kupa'yı müzesine götürmek için mücadele edecek. Aynı gün TSİ 17.00'de ise yarı finalde mağlup olan ekipler, üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Tarfin ve Olympiakos, EuroLeague'de son iki yılın şampiyonları, Real Madrid geçen sezonun finalisti, Dubai Basketbol ise ev sahibi unvanıyla organizasyonda yer alacak.

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