EuroLeague'de ikinci hafta Türk derbisine sahne olacak!
Anadolu Efes, THY EuroLeague'in ikinci haftasında kendi sahasında Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Zorlu mücadele saat 20:30'da başlayacak.
Basketbol THY EuroLeague'in ikinci haftasında Anadolu Efes, perşembe günü Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.
Basketbol Gelişim Merkezi'nin ev sahipliğinde oynanacak derbi, saat 20.30'da başlayacak.
İki takım da EuroLeague'deki ilk maçlarından galibiyetle ayrıldı. Anadolu Efes, deplasmanda İtalya ekibi Virtus Segafredo Bologna'yı 76-67, Fenerbahçe Beko ise sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 82-71 yendi.
EUROLEAGUE'DE 23. RANDEVU
Organizasyonda 2 kez şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes ile bir defa kupayı müzesine götüren Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi tarihinde 23. kez rakip olacak.
İki takım arasında oynanan 22 karşılaşmanın 8'ini lacivert-beyazlılar, 14'ünü ise sarı-lacivertli ekip kazandı.
SON RANDEVU CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI'NDA
Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, son olarak 29 Eylül'deki Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşılaştı.
Lacivert-beyazlılar, Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılışının yapıldığı müsabakada rakibini 83-82 yenerek kupanın sahibi oldu.
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