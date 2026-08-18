Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı: ultrAslan lideri Sebahattin Şirin'den 'ayet' paylaşımı!

Yasa dışı bahis ve spor suçları soruşturması kapsamında gözaltına alınan Galatasaray taraftar grubu ultrAslan’ın tribün lideri olarak bilinen ve kamuoyunda "Sebahattin Şirin" ismiyle tanınan Muzaffer Şirin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti.

EV HAPSİ VE YURTDIŞI YASAĞI KARARI

Şirin, "ruhsatsız silah ve mermi bulundurma, sosyal medyadaki beyanları ile müsabaka düzeninin bozulması, müsabaka ve seyir alanlarına usulsüz seyirci girişi, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamalarıyla ev hapsi ve yurtdışı yasağı tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Mahkeme tarafından Şirin hakkında ev hapsi ve yurtdışı yasağı kararı verilmişti.

UYUŞTURUCU TESTİ SONUCU BELLİ OLDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından ultrAslan lideri Muzaffer Şirin hakkında yürütülen soruşturma kapsamında alınan Adli Tıp Kurumu testinin sonucu pozitif çıktı. Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi Toksikoloji Şubesi tarafından yapılan incelemede, Şirin’in saç örneğinde amfetamin ve metamfetamin tespit edildi.

SEBAHATTİN ŞİRİN'DEN AYET PAYLAŞIMI

Sebahattin Şirin, uyuşturucu testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Şirin, paylaşımında Kuran'dan bir ayet kullandı.

Şirin'in paylaşımı şu şekilde:

ŞİRİN SUÇLAMAYI REDDETMİŞTİ

Muzaffer Şirin, soruşturma kapsamında daha önce verdiği savcılık ifadesinde uyuşturucu madde kullandığı yönündeki suçlamayı reddetmişti. Şirin ayrıca, uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucuyu tribünlere sokmaya çalışan kişilerle mücadele ettiğini savunmuştu.