Everton - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Son şampiyon Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında deplasmanda Everton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 36. hafta heyecanı yaşanıyor.
Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, deplasmanda Sean Dyche'ın takımı Everton ile karşılaşacak.
EVERTON - MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA?
Goodison Park Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.
EVERTON - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Manchester City, ligde oynadığı son maçta, kendi evinde ağırladığı Leeds United'ı 2-1 mağlup etmişti.
Everton ise Brighton deplasmanından 5-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
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