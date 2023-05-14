Everton - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Son şampiyon Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında deplasmanda Everton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.05.2023 - 10:56
Everton - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 36. hafta heyecanı yaşanıyor.

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, deplasmanda Sean Dyche'ın takımı Everton ile karşılaşacak.

EVERTON - MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA?

Goodison Park Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

EVERTON - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Manchester City, ligde oynadığı son maçta, kendi evinde ağırladığı Leeds United'ı 2-1 mağlup etmişti.

Everton ise Brighton deplasmanından 5-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.


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