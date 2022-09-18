Everton sonunda kazanmayı başardı!
Everton, West Ham'ı Maupay'ın golüyle mağlup ederek Premier Lig'deki 7 maçlık galibiyet hasretini bitirdi.
İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Everton ile West Ham United karşı karşıya geldi. Goodison Park'ta oynanan mücadeleyi Everton, 1-0'lık skorla kazandı.
Everton'a galibiyeti getiren golü 53. dakikada Neal Maupay kaydetti.
Bu sezon 7. maçında ilk kez kazanan Everton, puanını 7'ye yükseltti. West Ham United ise bu sezon 5. mağlubiyetini alarak 4 puanda kaldı.
Everton, gelecek hafta Southampton'a konuk olacak. West Ham ise evinde Wolves'u ağırlayacak.
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