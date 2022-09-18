Everton - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?.

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında Everton sahasında West Ham United'ı konuk edecek. Everton - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?.

cumhuriyet.com.tr
18 Eylül 2022 Pazar, 12:08
Everton - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?.
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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 8. haftada Everton ile West Ham United karşı karşıya gelecek. 

EVERTON - WEST HAM UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Everton - West Ham United 18 Eylül Pazar günü saat TSİ 16.15'te Goodison Park'ta oynanacak.

EVERTON - WEST HAM UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN SPORTS 3'te canlı yayımlanacak.


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