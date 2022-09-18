Everton - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?.
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında Everton sahasında West Ham United'ı konuk edecek. Everton - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?.
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 8. haftada Everton ile West Ham United karşı karşıya gelecek.
EVERTON - WEST HAM UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Everton - West Ham United 18 Eylül Pazar günü saat TSİ 16.15'te Goodison Park'ta oynanacak.
EVERTON - WEST HAM UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele beIN SPORTS 3'te canlı yayımlanacak.
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