Everton'dan Manchester United'a geçit yok!

09 Nisan 2022 Cumartesi, 17:36

İngiltere Premier Lig'de Everton, kendi sahasında Manchester United ile karşı karşıya geldi.

Goodison Park'ta oynanan mücadeleyi Everton 1-0'lık skorla kazandı. Karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren tek golü 27. dakikada Anthony Gordon kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Everton, ligde iki maç sonra kazandı ve puanını 28'e çıkardı. Manchester United ise 51 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Everton, Leicester City ile kendi evinde karşılaşacak. Manchester United ise sahasında Norwich City'yi konuk edecek.