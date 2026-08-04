Eyüpspor Ahmed Abdullahi transferini resmen açıkladı!

Eyüpspor, Nijeryalı futbolcu Ahmed Abdullahi'yi kadrosuna kattı.
Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, Abdullahi'nin sözleşme süresine dair bilgi paylaşılmazken, şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, Ahmed Abdullahi ile sözleşme imzalamıştır. Ahmed Abdullahi'ye eflatun-sarılı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyor, camiamıza hoş geldin diyoruz."
SUNDERLAND'DE FORMA GİYMİŞTİ
Nijerya ekibi HB Academy Abuja'da altyapı eğitimini alan 22 yaşındaki santrfor, daha önce Belçika ekibi Gent ve İngiltere temsilcisi Sunderland'de forma giydi.