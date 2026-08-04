Cumhuriyet Gazetesi Logo
Eyüpspor Ahmed Abdullahi transferini resmen açıkladı!

Eyüpspor Ahmed Abdullahi transferini resmen açıkladı!

4.08.2026 22:19:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Eyüpspor Ahmed Abdullahi transferini resmen açıkladı!

Süper Lig ekibi Eyüpspor, 22 yaşındaki Nijeryalı santrfor Ahmed Abdullahi'yi renklerine bağladı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Eyüpspor, Nijeryalı futbolcu Ahmed Abdullahi'yi kadrosuna kattı.

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, Abdullahi'nin sözleşme süresine dair bilgi paylaşılmazken, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Ahmed Abdullahi ile sözleşme imzalamıştır. Ahmed Abdullahi'ye eflatun-sarılı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyor, camiamıza hoş geldin diyoruz."

Image

SUNDERLAND'DE FORMA GİYMİŞTİ

Nijerya ekibi HB Academy Abuja'da altyapı eğitimini alan 22 yaşındaki santrfor, daha önce Belçika ekibi Gent ve İngiltere temsilcisi Sunderland'de forma giydi.

İlgili Konular: #süper lig #eyüpspor #transfer

İlgili Haberler

12 Dev Adam'ın Litvanya maçı biletleri satışa çıktı!
12 Dev Adam'ın Litvanya maçı biletleri satışa çıktı! A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde Litvanya ile oynayacağı mücadelenin biletleri satışa çıktı.
Çorum FK'den Pierre-Emerick Aubameyang açıklaması: 'Bitmek bilmeyen istekler...'
Çorum FK'den Pierre-Emerick Aubameyang açıklaması: 'Bitmek bilmeyen istekler...' Süper Lig'in yeni ekibi Çorum FK'nin Başkanı Savaş Balçık ile Asbaşkanı Feyyaz Gökel, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gökel, 37 yaşındaki Gabonlu forvet Pierre-Emerick Aubameyang'ın gerçekleşmeyen transferi hakkında konuştu.
Ürdün'den FIFA'ya sert tepki: 'Şantajdan başka bir şey değil'
Ürdün'den FIFA'ya sert tepki: 'Şantajdan başka bir şey değil' Ürdün Futbol Federasyonu (JFA) Başkanı Ali Bin Al-Hussein, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya tepki gösterdi. Ali Bin Al-Hussein, "(Gianni Infantino) Onu daha önce desteklemedik ve şimdi de kesinlikle desteklemeyeceğiz. Ancak yaşanan tüm bu durum şantajdan başka bir şey değildir ve biz buna boyun eğmeyi reddediyoruz" ifadelerini kullandı.