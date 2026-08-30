Eyüpspor, Alanyaspor karşısında 90+4'te geri döndü

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Eyüpspor, Alanyaspor'u konuk etti.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan mücadeleyi Eyüpspor 2-1 kazandı.
Alanyaspor, mücadelenin henüz başında, 1. dakikada (24. saniye) Arda Usluoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti.
Eyüpspor, 39. dakikada Ahmed Abdullahi ile bulduğu golle skoru 1-1'e getirdi.
Mücadelenin 52. dakikasında Eyüpspor Teknik Direktörü Özhan Pulat, takımı hücumdayken Ahmed Abdullahi'nin yaptığı harekete faul kararı çıkınca yoğun itirazları sebebiyle doğrudan kırmızı kart gördü.
Dakikalar 90+4'ü gösterirken Eyüpspor, Zak Jules'in golüyle 2-1 öne geçti.
Maçın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf Eyüpspor oldu.
Bu sonuçla birlikte ligde ilk galibiyetini alan Eyüpspor, 3 puanla 14. sırada konumlandı. İlk yenilgisini alan Alanyaspor ise 4 puanla 8. sırada yer aldı.
Ligde bir sonraki hafta Eyüpspor, deplasmanda Çorum FK ile karşılaşacak. Alanyaspor ise Çaykur Rizespor'a konuk olacak.