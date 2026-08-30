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Eyüpspor, Alanyaspor karşısında 90+4'te geri döndü

Eyüpspor, Alanyaspor karşısında 90+4'te geri döndü

30.08.2026 21:09:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Eyüpspor, Alanyaspor karşısında 90+4'te geri döndü

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Eyüpspor, konuk ettiği Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.

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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Eyüpspor, Alanyaspor'u konuk etti. 

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan mücadeleyi Eyüpspor 2-1 kazandı. 

Alanyaspor, mücadelenin henüz başında, 1. dakikada (24. saniye) Arda Usluoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti. 

Eyüpspor, 39. dakikada Ahmed Abdullahi ile bulduğu golle skoru 1-1'e getirdi. 

Mücadelenin 52. dakikasında Eyüpspor Teknik Direktörü Özhan Pulat, takımı hücumdayken Ahmed Abdullahi'nin yaptığı harekete faul kararı çıkınca yoğun itirazları sebebiyle doğrudan kırmızı kart gördü. 

Dakikalar 90+4'ü gösterirken Eyüpspor, Zak Jules'in golüyle 2-1 öne geçti. 

Maçın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf Eyüpspor oldu. 

Bu sonuçla birlikte ligde ilk galibiyetini alan Eyüpspor, 3 puanla 14. sırada konumlandı. İlk yenilgisini alan Alanyaspor ise 4 puanla 8. sırada yer aldı.

Ligde bir sonraki hafta Eyüpspor, deplasmanda Çorum FK ile karşılaşacak. Alanyaspor ise Çaykur Rizespor'a konuk olacak. 

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