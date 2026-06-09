Eyüpspor'da Atila Gerin ile yollar ayrıldı

Eyüpspor'da 4.5 yıllık Atila Gerin dönemi resmen sona erdi.

İstanbul ekibinden konuyla ilgili yapılan açıklamada Atila Gerin'e teşekkür edilerek, "4 buçuk yıl boyunca kulübümüzün çeşitli kademelerinde görev alan ve son olarak teknik direktörlük görevini üstlenen Sayın Atila Gerin’e kulübümüze vermiş olduğu emek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" denildi.

KAYSERİSPOR'A İMZA ATMASI BEKLENİYOR

Atila Gerin'in Trendyol 1. Lig'e düşen Kayserispor'un başına geçmesi bekleniyor.