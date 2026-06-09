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Eyüpspor'da Atila Gerin ile yollar ayrıldı

Eyüpspor'da Atila Gerin ile yollar ayrıldı

9.06.2026 15:18:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Eyüpspor'da Atila Gerin ile yollar ayrıldı

Eyüpspor, teknik direktör Atila Gerin ile yolların ayrıldığını açıkladı. Atila Gerin'in Kayserispor'un başına geçmesi bekleniyor.

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Eyüpspor'da 4.5 yıllık Atila Gerin dönemi resmen sona erdi.

İstanbul ekibinden konuyla ilgili yapılan açıklamada Atila Gerin'e teşekkür edilerek, "4 buçuk yıl boyunca kulübümüzün çeşitli kademelerinde görev alan ve son olarak teknik direktörlük görevini üstlenen Sayın Atila Gerin’e kulübümüze vermiş olduğu emek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" denildi.

KAYSERİSPOR'A İMZA ATMASI BEKLENİYOR

Atila Gerin'in Trendyol 1. Lig'e düşen Kayserispor'un başına geçmesi bekleniyor.

İlgili Konular: #eyüpspor #Teknik Direktör

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