Eyüpspor'dan bahis soruşturması açıklaması

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliğinin "bahis oynama" gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk ettiği bazı kişilerle ilgili açıklama yaptı.

TFF tarafından PFDK'ye sevk edildiği duyurulan 448 kişi arasında Oktay Tüzen, Gürkan Palavuz, Dursun Ali Akyıldız, Önder Oktugan, Yasin Akyüz ve Taylan Şen'in Eyüpspor yöneticileri arasında gösterildiği belirtildi.

"HERHANGİ BİR BAĞLANTILARI BULUNMAMAKTADIR"

Eyüpspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında, kulübümüz yöneticisi olarak gösterilen bazı kişilerin Eyüpspor Futbol Yatırımları AŞ ile herhangi bir doğrudan veya dolaylı bağlantısı bulunmamaktadır."

"FUTBOL DIŞINDA AKTİF BRANŞIMIZ YOK"

Kulüp açıklamasında, Eyüpspor'un futbol dışında aktif olarak faaliyet gösteren bir branşının bulunmadığı da belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüzün futbol branşı dışında aktif olarak faaliyet gösteren branş bulunmamaktadır. Söz konusu kişiler, Eyüpspor Kulübü Derneği ve taraftar dernekleri bünyesinde görev yapan kişilerdir" denildi.

DERNEĞİN SADECE BOKS ŞUBESİ VAR

Eyüpspor Kulübü Derneğinin yalnızca boks şubesinin bulunduğu belirtilen açıklamada, "Onun dışında bir sportif faaliyeti bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Kulüp, açıklamanın kamuoyunda oluşabilecek yanlış anlaşılmaların önüne geçmek amacıyla yapıldığını bildirdi.