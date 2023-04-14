Eyüpspor için Arda Turan iddiası

Zafer Turan ile yollarını ayıran TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor'un teknik direktörlük görevi için Arda Turan ile anlaştığı ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.04.2023 - 12:56
Eyüpspor için Arda Turan iddiası
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Eyüpspor'un, Zafer Turan sonrası Arda Turan ile teknik direktörlük için anlaşma sağladığı iddia edildi.

Arda Turan

HOCALIK KARİYERİNE EYÜPSPOR İLE BAŞLAYACAK

Hürriyet'in haberine göre; Arda Turan, teknik direktörlük kariyerinin ilk maçına Göztepe karşısında pazar günü çıkacak.

Eyüspor, TFF 1. Lig'de 31 hafta itibarıyla topladığı 57 puanla 3. sırada yer alıyor.

ASBAŞKAN DOĞRULADI İDDİASI

NTV Spor'un aktardığına göre, Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "Haberler doğru. Arda Turan, Eyüpspor'un yeni teknik direktörü oldu" ifadelerini kullandı.


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