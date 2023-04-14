Eyüpspor için Arda Turan iddiası
Zafer Turan ile yollarını ayıran TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor'un teknik direktörlük görevi için Arda Turan ile anlaştığı ileri sürüldü.
Eyüpspor'un, Zafer Turan sonrası Arda Turan ile teknik direktörlük için anlaşma sağladığı iddia edildi.
Arda Turan
HOCALIK KARİYERİNE EYÜPSPOR İLE BAŞLAYACAK
Hürriyet'in haberine göre; Arda Turan, teknik direktörlük kariyerinin ilk maçına Göztepe karşısında pazar günü çıkacak.
Eyüspor, TFF 1. Lig'de 31 hafta itibarıyla topladığı 57 puanla 3. sırada yer alıyor.
ASBAŞKAN DOĞRULADI İDDİASI
NTV Spor'un aktardığına göre, Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "Haberler doğru. Arda Turan, Eyüpspor'un yeni teknik direktörü oldu" ifadelerini kullandı.
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