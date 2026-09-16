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Eyüpspor maçı öncesi... Fenerbahçe'den Marco Asensio için açıklama

Eyüpspor maçı öncesi... Fenerbahçe'den Marco Asensio için açıklama

16.09.2026 14:44:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Eyüpspor maçı öncesi... Fenerbahçe'den Marco Asensio için açıklama

Fenerbahçe, sakatlığını atlatan ve bir süredir bireysel antrenmanlarını sürdüren Marco Asensio'nun Eyüpspor maçında kadroda olacağını açıkladı.

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Fenerbahçe'de Marco Asensio, 22 Ağustos 2026 tarihinde Konyaspor ile oynanan karşılaşmada sakatlanmıştı. Sarı-lacivertli kulüp, İspanyol yıldızın Eyüpspor maçıyla kadroya geri döneceğini açıkladı. 

Fenerbahçe'den Asensio için yapılan açıklama şöyle:

"22 Ağustos 2026 tarihinde Konyaspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlık yaşayan futbolcumuz Marco Asensio’nun tedavisi, sağlık ekibimiz tarafından planlanan program doğrultusunda titizlikle yürütülmüştür. 

Oyuncumuz, tedavisi devam ederken maç kadrosuna dönebilecek fiziksel seviyeye ulaşmak için bireysel antrenmanlarını sürdürmüştür. Bugün yapılan tetkikler ve sağlık değerlendirmeleri sonucunda, maç kadrosunda yer almasına engel bir durum bulunmadığı tespit edilmiştir.

Marco Asensio, 17 ve 18 Eylül’de antrenmanların bir bölümüne takımla katılarak, bireysel çalışmalarını sürdürecektir. 19 Eylül’de takım antrenmanlarına tam katılım sağlayacak olan futbolcumuz, 20 Eylül 2026 tarihinde Eyüpspor ile oynayacağımız karşılaşmanın kadrosunda yer alacaktır.

Taraftarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız."

İlgili Konular: #fenerbahçe #eyüpspor #Marco Asensio

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