Eyüpspor maçında riske edilmemişti: Fenerbahçe'de milli ara dönüşü Asensio kararı

Fenerbahçe'de Marco Asensio'nun son durumu merak konusuydu. Sarı-lacivertlilerin İspanyol yıldızının milli ara dönüşü sahalara dönmesi bekleniyor.

HT Spor'da yer alan habere göre, tedavi sürecinin sonuna gelen Marco Asensio, milli arada çalışmalarına devam edecek. Eyüpspor maçında skor Fenerbahçe'nin lehine olduğu için riske edilmeyen deneyimli futbolcunun, milli ara dönüşü oynanacak Çaykur Rizespor maçıyla birlikte yeniden süre alması planlanıyor.

SEZON KARNESİ

Asensio bu sezon Fenerbahçe formasıyla 7 maça çıktı. 30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol-1 asistlik skor katkısı verdi.