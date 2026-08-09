F.Bahçe, Belçikalı forvetle ve Napoli ile görüşüyor: Lukaku atağı

Fenerbahçe forvet transferi için Romelu Lukaku ile temasa geçti. Birkaç ay önce menajerler tarafından Sarı-Lacivertlilere önerilen Belçikalı forvetin transferi adına sıcak gelişmeler yaşandı. Fenerbahçe yönetimi, 33 yaşındaki futbolcunun menajeri Federico Pastorello ile dün görüştü. Lukaku’nun yıllık 8-10 milyon Avro bandında bir maaş beklentisinin olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer’in, Lukaku’nun kulübü Napoli ile görüşmelere başladığı bildirildi. Yıldız santrforun menajeri de İtalyan kulübüyle görüşerek ayrılık şartlarını netleştiriyor.

SarıLacivertliler, 10 milyon Avro’nun altında bir bonservis bedeliyle transferi bitirmeyi hedefliyor.

Napoli’nin talebinin 15 milyon Avro olduğu kaydedildi. Lukaku’nun temsilcileri, Napoli ile olan iyi ilişkileri nedeniyle görüşmelerde aktif rol alıyor.