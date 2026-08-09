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F.Bahçe, Belçikalı forvetle ve Napoli ile görüşüyor: Lukaku atağı

F.Bahçe, Belçikalı forvetle ve Napoli ile görüşüyor: Lukaku atağı

9.08.2026 04:00:00
Güncellenme:
Hilmi Türkay
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F.Bahçe, Belçikalı forvetle ve Napoli ile görüşüyor: Lukaku atağı

Forvet arayışını sürdüren Fenerbahçe, Napoli’nin Belçikalı yıldızı Romelu Lukaku için düğmeye bastı. Sarı-Lacivertliler oyuncunun menajeriyle görüşürken Napoli ile de temas kurdu. Yönetim 10 milyon Avro’nun altında bonservis hedefliyor, İtalyan kulübünün beklentisi ise 15 milyon Avro.
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Fenerbahçe forvet transferi için Romelu Lukaku ile temasa geçti. Birkaç ay önce menajerler tarafından Sarı-Lacivertlilere önerilen Belçikalı forvetin transferi adına sıcak gelişmeler yaşandı. Fenerbahçe yönetimi, 33 yaşındaki futbolcunun menajeri Federico Pastorello ile dün görüştü. Lukaku’nun yıllık 8-10 milyon Avro bandında bir maaş beklentisinin olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer’in, Lukaku’nun kulübü Napoli ile görüşmelere başladığı bildirildi. Yıldız santrforun menajeri de İtalyan kulübüyle görüşerek ayrılık şartlarını netleştiriyor.

SarıLacivertliler, 10 milyon Avro’nun altında bir bonservis bedeliyle transferi bitirmeyi hedefliyor.

Napoli’nin talebinin 15 milyon Avro olduğu kaydedildi. Lukaku’nun temsilcileri, Napoli ile olan iyi ilişkileri nedeniyle görüşmelerde aktif rol alıyor.

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