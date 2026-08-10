F.Bahçe, Belçikalı golcünün transferi için önemli adımlar attı, 2 alternatif hazır

ARDA GİDERSE KASASI DOLACAK

Paris Saint Germain, Real Madrid forması giyen Arda Güler’in peşinde. Fransız devinin, milli futbolcu için Real Madrid’e 115 milyon Avro teklif ettiği bildirildi. Paris Saint Germain’in Real Madrid’den olumsuz yanıt alması halinde daha yüksek bir bonservis bedelini önerecek yeterli maddi kaynağa sahip olduğu ifade edildi. Fenerbahçe’den Real Madrid’e giderken sözleşmesine sonraki satıştan yüzde 20 pay maddesi konan Arda için gündemdeki bonservis bedeli ödenirse Sarı-Lacivertli kulüp 23 milyon Avro kazanacak. Bu tutar, ödenen bonservisin artması halinde yükselecek.

Fenerbahçe forvet transferinde geri sayıma geçti... Son 72 saatte Sarı-Lacivertlilerin bir numaralı gündemi Romelu Lukaku... Fenerbahçe, 33 yaşındaki golcüyle bireysel şartlarda el sıkıştı. Belçikalı forvetin kulübü Napoli, Sarı-Lacivertlilerin yaptığı 6 milyon Avro’luk bonservis teklifini reddetti. Birkaç gün önce kapıyı 15 milyon Avro’dan açan İtalyan ekibinin 12-13 milyon Avro seviyesine indiği ve görüşmelerin sürdüğü kaydedildi. Lukaku’nun menajerinin de iki kulüp arasındaki bonservis farkını çözmek için temaslara dahil olduğu bildirildi. Bonserviste anlaşma sağlanırsa Lukaku’nun Fenerbahçe’ye transferi tamamlanacak.

İKI ALTERNATİF FORVET VAR

Sarı-Lacivertliler, forvet transferi için sadece Lukaku üzerine yoğunlaşmadı. Fenerbahçe’ye menajerler aracılığıyla Feyenoord forması giyen Japon futbolcu Ayase Ueda önerildi. 27 yaşındaki golcü için Sarı-Lacivertlilerin 20 milyon Avro seviyesinde teklif yaptığı kaydedildi. Diğer alternatif ise uzun süredir temasların devam ettiği Borussia Dortmund’dan Serhou Guirassy... 40 milyon Avro’nun üzerinde bir maliyeti olan 30 yaşındaki oyuncu için bu hafta kulübüyle bir görüşme daha yapılacak.

FRED YOLCU

F.Bahçe’de yabancı oyuncu kontenjanı dolu olduğu için ayrılması gündeme gelen isimler arasındaki Fred’in Brezilya ekibi Atletico Minerio’ya gitmesi bekleniyor. Fred’in ülkesine dönmeye sıcak baktığı, Atletico’nun düşük bir bonservisle bu transferi bitirmeyi hedeflediği öğrenildi. Fred’in F.Bahçe ile 2027’ye kadar sözleşmesi var.